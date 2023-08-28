韩 昱

原标题：证券交易印花税今起减半征收

8月27日，财政部、国家税务总局发布《关于减半征收证券交易印花税的公告》（以下简称《公告》）。《公告》称，为活跃资本市场、提振投资者信心，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

事实上，最近一段时间，投资者关于降低证券交易印花税税率的呼声较高，证监会有关负责人在8月18日就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问时表示，已关注到市场对调降证券交易印花税税率的呼吁和关切。从历史情况看，调整证券交易印花税对于降低交易成本、活跃市场交易、体现普惠效应发挥过积极作用。

“从短期看，过往历次下调证券交易印花税对市场信心提振的效果都是立竿见影的。”申万宏源证券研究所首席研究员、政策研究室主任龚芳在接受《证券日报》记者采访时表示。

从市场影响看，历次证券交易印花税税率下调均对资本市场形成很好的提振效果。比如，2008年4月24日，证券交易印花税率由3‰下调为1‰，提振上证综指大涨9.29%；2008年9月19日，证券交易印花税由双边征收改为单边征收，提振上证综指大涨9.45%。

华创证券首席经济学家牛播坤也对记者分析称，从典型的数次降低证券交易印花税的情况看，在降低后，市场在约20个交易日内的情况都是上涨的。分析历史数据可以看出，降低证券交易印花税对市场的短期提振效果明显。

同时，从税收政策效果看，调降证券交易印花税税率有利于降低市场交易成本，减轻广大投资者负担，体现减税、降费、让利、惠民的政策导向。

龚芳表示，8月28日起，交易所进一步降低证券交易经手费，这次证券交易印花税的下调，有利于实质性降低投资者的交易成本。此外，与海外市场不同的一点是，我国国内个人投资者的数量和占比都相对较高，此次下调也可以让减税降费的政策惠及到更多的中小投资者。

据了解，我国股市现有个人投资者超过2.2亿人，占全市场投资者的99.76%，其中持股市值10万元以下以及10万元至50万元的小微投资者占比分别为87.87%、8.12%。降低证券交易印花税税率有利于使减税让利政策惠及广大中小投资者，让税收普惠的导向在中小投资者占主导的资本市场更加充分体现。

巨丰投顾高级投资顾问翁梓驰在接受记者采访时认为，以2022年证券交易印花税收入情况来看，此次调整有望给市场每年留存千亿元左右的资金。同时，政策对于市场的呵护和重视也有利于增强投资者信心。

展望后市，龚芳认为，后续随着中长期资金进一步加快入市，以及整个资本市场投资端、融资端、交易端、包括产品端的机制进一步畅通，都会促进整个市场的生态变得越来越好，对投资者中长期的信心提振有非常积极的作用。

牛播坤表示，从资本市场的角度看，本次调降证券交易印花税虽然在预期之中，但降幅略超预期。此外，证监会近期已出台一系列政策，这一套“组合拳”形成的政策合力都会对市场产生非常正向的效果，也会在近期的市场上有所体现。

(责编：杨曦、陈键)

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