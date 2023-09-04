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主产区不断夯实丰收基础 全国大部地区秋粮作物长势总体正常

2023年09月04日08:49 | 来源：人民网
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人民网北京9月4日电 （记者李栋）农业农村部最新农情调度显示，目前，全国大部地区秋粮作物长势总体正常。各粮食主产区针对秋粮作物的不同特点分类施策抓田管，多举措夯实秋粮丰收基础。

今年，河南的秋粮种植面积约7600万亩，针对玉米南方锈病发生流行风险高的态势，全省组织18个玉米大豆复合种植专家组，分包地市开展技术指导。

一大早，在河南省安阳市内黄县宋村乡张海村的玉米高产攻关示范田内，20余架植保无人机同时起飞，开展秋作物病虫害防治。

“眼下玉米正处于生长关键时期，这次开展的玉米统防统治面积共计6.49万亩，主要防治南方锈病、玉米螟、棉铃虫、黏虫、草地贪夜蛾等玉米病虫害。”内黄县农业植保站站长王金水介绍。

内黄县是豫北地区的粮食主产区，秋粮种植面积53.89万亩，其中大豆玉米带状复合种植1.3万亩。“通过积极组织群众开展群防群治，指导农户落实好旱浇涝排、科学施肥、‘一喷多促’病虫害防治，坚决守住因病虫害造成的秋粮减产底线。”该县农业农村局相关负责人表示。

据介绍，当地农业农村部门已成立8个秋粮生产专家指导组，分包乡镇，深入一线开展技术服务和技术培训，落细落实稳产增产关键技术措施，做好后期肥水管理，促进秋粮稳产提质。

秋粮生产，农机保障是关键。针对“三秋”生产期间可能遇到的各种不利天气，近日，农业农村部部署下一阶段农机防灾救灾工作，要求各地充分发挥农机在农业生产和应急救灾中的主力军作用，全力做好“三秋”机械化生产机具与队伍准备工作，为全年粮食丰收到手提供有力保障。

“在遭受洪涝灾害的地区，农田退水后具备履带式农机作业条件时，要第一时间组织农机下田作业。”农业农村部相关负责人说，通过尽早制定操作性强的“三秋”机械化生产工作方案，不断夯实秋粮丰收基础。

(责编：杨曦、高雷)
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