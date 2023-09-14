人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“农”墨重彩绘“丰”景系列报道

金秋时节绘“丰”景 秋粮主产区多措并举力保丰产丰收

2023年09月14日08:51 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月14日电 （记者李栋）白露过后，各地秋粮开始陆续成熟。当前我国大部分地区秋粮长势良好，主产区积极抓好秋粮生产，为全年粮食丰收奠定坚实基础。

眼下，河南省安阳市内黄县的2万多亩春播玉米大面积成熟，进入收获期，当地迅速组织人力和大型农机全面开启收割，保障秋粮颗粒归仓。

走进内黄县陈砦村的玉米高产示范田，微风吹来，清香阵阵。大型玉米收割机在田间来回穿梭，摘穗、秸秆粉碎、装车等工序一次性完成，收获的喜悦洋溢在田里田外。

“我种了十几亩地，今年在农业局的帮助下种植了新品种，全程按照农技部门的指导科学播种，一亩地能收2000斤，按现在市场价1.4元/斤计算，一亩地能收入2000多元，增产效果明显。”种植户杨银拴笑着给自己算了一笔丰收账。

“增产增收的背后是一系列强有力措施的实施。”内黄县农技指导站站长、高级农艺师武贵周介绍，示范田增产效果显著得益于推广的玉米耐密、抗病、高产新品种，通过精准调控水肥投入提高资源利用效率，全程机械化提高生产效率，水肥分次施用提高玉米的抗逆性，为秋粮增产增收打出了一套“组合拳”，“明年还会加大该技术推广力度。”

农业农村部种植业管理司农情信息处处长朱娟表示，今年秋粮面积稳中有增，特别是高产玉米面积增加较多，目前全国大部地区秋粮长势良好。

今年是全国启动实施粮油主要作物大面积单产提升行动的第一年，眼下，我国北方玉米、水稻等作物已经进入灌浆中后期，是产量形成的关键期。农业农村部相关负责人强调，要抢抓收获前窗口期，抓好大面积单产提升措施落实，加强秋粮作物田间管理、机收减损，指导秋粮主产区奋力夺取今年粮油丰收。

据中央气象台消息，预计未来三天，多数秋收区域多晴好天气，利于秋收作业开展。农业专家建议，秋粮收获后要及时烘干储存，减少霉变损失，鼓励有烘干设施的企业为周边群众提供服务。同时，应密切关注粮食市场收购情况，帮助农民科学储粮、择机卖粮，实现优质优价，让农民有赚头，农业有奔头。

(责编：郝帅、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
金秋时节绘“丰”景 秋粮主产区多措并举力保丰产丰收
　　人民网北京9月14日电 （记者李栋）白露过后，各地秋粮开始陆续成熟。当前我国大部分地区秋粮长势良好，主产区积极抓好秋粮生产，为全年粮食丰收奠定坚实基础。…
人民银行：二季度末金融业机构总资产449.21万亿元
　　人民网北京9月13日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，初步统计，2023年二季度末，我国金融业机构总资产为449.21万亿元，同比增长10.3%，其中，银行业机构总资产为406.25万亿元，同比增长10.5%；证券业机构总资产为13.76万亿元，同比增长5%；保险业机构总资产为29.2万亿元，同比增长9.6%。 金融业机构负债为410.48万亿元，同比增长10.6%，其中，银行业机构负债为373.63万亿元，同比增长10.8%；证券业机构负债为10.45万亿元，同比增长4.3%；保险业机构负债为26.39万亿元，同比增长11.2%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部