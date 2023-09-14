人民网北京9月14日电 （记者李栋）白露过后，各地秋粮开始陆续成熟。当前我国大部分地区秋粮长势良好，主产区积极抓好秋粮生产，为全年粮食丰收奠定坚实基础。

眼下，河南省安阳市内黄县的2万多亩春播玉米大面积成熟，进入收获期，当地迅速组织人力和大型农机全面开启收割，保障秋粮颗粒归仓。

走进内黄县陈砦村的玉米高产示范田，微风吹来，清香阵阵。大型玉米收割机在田间来回穿梭，摘穗、秸秆粉碎、装车等工序一次性完成，收获的喜悦洋溢在田里田外。

“我种了十几亩地，今年在农业局的帮助下种植了新品种，全程按照农技部门的指导科学播种，一亩地能收2000斤，按现在市场价1.4元/斤计算，一亩地能收入2000多元，增产效果明显。”种植户杨银拴笑着给自己算了一笔丰收账。

“增产增收的背后是一系列强有力措施的实施。”内黄县农技指导站站长、高级农艺师武贵周介绍，示范田增产效果显著得益于推广的玉米耐密、抗病、高产新品种，通过精准调控水肥投入提高资源利用效率，全程机械化提高生产效率，水肥分次施用提高玉米的抗逆性，为秋粮增产增收打出了一套“组合拳”，“明年还会加大该技术推广力度。”

农业农村部种植业管理司农情信息处处长朱娟表示，今年秋粮面积稳中有增，特别是高产玉米面积增加较多，目前全国大部地区秋粮长势良好。

今年是全国启动实施粮油主要作物大面积单产提升行动的第一年，眼下，我国北方玉米、水稻等作物已经进入灌浆中后期，是产量形成的关键期。农业农村部相关负责人强调，要抢抓收获前窗口期，抓好大面积单产提升措施落实，加强秋粮作物田间管理、机收减损，指导秋粮主产区奋力夺取今年粮油丰收。

据中央气象台消息，预计未来三天，多数秋收区域多晴好天气，利于秋收作业开展。农业专家建议，秋粮收获后要及时烘干储存，减少霉变损失，鼓励有烘干设施的企业为周边群众提供服务。同时，应密切关注粮食市场收购情况，帮助农民科学储粮、择机卖粮，实现优质优价，让农民有赚头，农业有奔头。

(责编：郝帅、吕骞)

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