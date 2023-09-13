人民网北京9月13日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，初步统计，2023年二季度末，我国金融业机构总资产为449.21万亿元，同比增长10.3%，其中，银行业机构总资产为406.25万亿元，同比增长10.5%；证券业机构总资产为13.76万亿元，同比增长5%；保险业机构总资产为29.2万亿元，同比增长9.6%。

金融业机构负债为410.48万亿元，同比增长10.6%，其中，银行业机构负债为373.63万亿元，同比增长10.8%；证券业机构负债为10.45万亿元，同比增长4.3%；保险业机构负债为26.39万亿元，同比增长11.2%。

人民银行官网截图

(责编：罗知之、吕骞)

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