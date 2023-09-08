人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

产业观察：跨界融合激发品质消费 “酱香拿铁”折射市场活力

人民网记者 许维娜
2023年09月08日10:20 | 来源：人民网
小字号

上市首日销量突破542万杯，销售额突破1亿元。

瑞幸咖啡和贵州茅台近日联合推出的“酱香拿铁”有多火？2个数字给出了答案。

可以看出，不论对于新零售品牌，还是对于传统品牌，此次联名都是一次有益的尝试。有分析认为，它为新零售品牌如何与传统品牌协同发展，探索出了一条具有参考价值的新路径。

当前，随着新一代年轻消费者成为消费主力，中国消费市场正在经历着巨大的变革。一方面，消费已逐步进入数字化时代，市场变化增多，消费者需求更新速度加快；另一方面，消费者对于产品的要求也不再局限于使用价值，而是在文化、互动、体验等方面有了更多额外价值需求。

因此，传统品牌能否持续不断地在创新中快速适应消费新需求，成为其长久立足市场的关键。而在数字化时代诞生并成长起来的新品牌，由于缺乏足够的文化沉淀，在为消费者提供更多额外价值的问题上，也面临着能力不足的困境。跨界联名的火热，正是在此背景下应运而生。

然而，仅仅是两个品牌的联名和简单的产品堆叠，还不足以引爆市场。品牌联名不能一联了之。从“酱香拿铁”的创新可以看出，只有在产品上深度融合双方的优势，在匠心品质和创新精神上实现高度交汇，强强联合，打造出符合消费者需求的好产品，才是跨界融合、协同共赢的精髓所在。

“酱香拿铁”将茅台酱香的文化积淀与瑞幸咖啡的新消费力量深度结合，充分展现出产品在文化碰撞上所带来的传播爆发力。有观点指出，这种结合所带来的启示，给中国品牌未来跨界融合发展提供了借鉴。

美好生活是人民群众的向往和期盼。作为给消费者提供优质产品和服务体验的品牌方，要时刻以消费者需求为导向，以助力老百姓实现美好生活作为出发点和落脚点，不断做精品质、创新产品、丰富供给，这样才能塑造值得信赖的品牌形象，实现自身的可持续发展。

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
产业观察：跨界融合激发品质消费 “酱香拿铁”折射市场活力
　　上市首日销量突破542万杯，销售额突破1亿元。 瑞幸咖啡和贵州茅台近日联合推出的“酱香拿铁”有多火？2个数字给出了答案。…
我国秋粮陆续进入成熟期 长势总体正常丰收有希望
　　人民网北京9月8日电 （记者李栋）当前，我国秋粮陆续进入成熟期，距离大面积收获还有不到1个月。主产区正分类施策，力促稳产丰收。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部