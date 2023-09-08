人民网记者 许维娜

上市首日销量突破542万杯，销售额突破1亿元。

瑞幸咖啡和贵州茅台近日联合推出的“酱香拿铁”有多火？2个数字给出了答案。

可以看出，不论对于新零售品牌，还是对于传统品牌，此次联名都是一次有益的尝试。有分析认为，它为新零售品牌如何与传统品牌协同发展，探索出了一条具有参考价值的新路径。

当前，随着新一代年轻消费者成为消费主力，中国消费市场正在经历着巨大的变革。一方面，消费已逐步进入数字化时代，市场变化增多，消费者需求更新速度加快；另一方面，消费者对于产品的要求也不再局限于使用价值，而是在文化、互动、体验等方面有了更多额外价值需求。

因此，传统品牌能否持续不断地在创新中快速适应消费新需求，成为其长久立足市场的关键。而在数字化时代诞生并成长起来的新品牌，由于缺乏足够的文化沉淀，在为消费者提供更多额外价值的问题上，也面临着能力不足的困境。跨界联名的火热，正是在此背景下应运而生。

然而，仅仅是两个品牌的联名和简单的产品堆叠，还不足以引爆市场。品牌联名不能一联了之。从“酱香拿铁”的创新可以看出，只有在产品上深度融合双方的优势，在匠心品质和创新精神上实现高度交汇，强强联合，打造出符合消费者需求的好产品，才是跨界融合、协同共赢的精髓所在。

“酱香拿铁”将茅台酱香的文化积淀与瑞幸咖啡的新消费力量深度结合，充分展现出产品在文化碰撞上所带来的传播爆发力。有观点指出，这种结合所带来的启示，给中国品牌未来跨界融合发展提供了借鉴。

美好生活是人民群众的向往和期盼。作为给消费者提供优质产品和服务体验的品牌方，要时刻以消费者需求为导向，以助力老百姓实现美好生活作为出发点和落脚点，不断做精品质、创新产品、丰富供给，这样才能塑造值得信赖的品牌形象，实现自身的可持续发展。

(责编：杨曦、高雷)

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