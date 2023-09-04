“元宇宙+文旅”、AI数字人、裸眼3D屏幕……你想象的未来生活“新模样”都有什么？

9月2日至9月6日，2023年中国国际服务贸易交易会（以下简称服贸会）在北京举行。今年服贸会上，科技元素以全新姿态闪亮登场。在首钢一高炉·SoReal元宇宙乐园，观众”零距离“感受赛博朋克和百年工业碰撞出的神奇火花。在电信、计算机和信息服务专题展，围绕电信服务、数字技术、智慧生活、特色服务等主题的展出内容精彩不断，以通用大模型、数字人、虚拟现实为代表的下一代互联网和消费电子行业热点，引得在场观众争相体验、“打卡”。让我们跟着《财米油盐》的镜头“沉浸式”走进服贸会，一探未来吧！

文案：申佳平

摄像：王晓啸

剪辑：皇甫万里、王鼎伦（实习生）

设计：林珊珊



专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：申佳平、高雷)

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