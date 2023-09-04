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报告：中国企业“出海”愈加注重供应链整合

2023年09月04日16:01 | 来源：人民网
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人民网北京9月4日电 （记者申佳平）9月4日，《中国企业全球化新纪元白皮书》（以下简称《白皮书》）在2023年中国国际服务贸易交易会国家会议中心展区发布。《白皮书》指出，中国企业“出海”从早期寻求市场、技术和资源，到近年来更加注重供应链整合和品牌建设。优秀中国企业已经从“出海”走向了“大航海”。

《白皮书》指出，据商务部统计，2016年以来，中国对外直接投资来源中海外当期利润留存再投资的比例持续攀升，从不足16%跃升至2021年的55.5%。这一数字表明很多中国企业在海外已经有稳定的营业收入和利润。同时，中国企业海外雇员中外籍雇员的占比从2006年42.6%提升至2021年的60%，侧面说明中国企业的海外运营逐渐本地化。

《白皮书》指出，虽然不同企业开展海外化经营会采取差异化的进入模式和运营模式，但也面临着共同的挑战。

从战略视角看，中国企业普遍对于全球业务的复杂性和不确定性没有充分认知，难以有效梳理发展主次和脉络，缺乏自上而下的顶层设计。

从运营视角看，中国企业对于海外业务管控的僵化是导致其无法迅速扩张并及时调整的重要原因之一；同时随着业务走向国际化，企业缺乏具有前瞻性的全球化供应链战略体系和布局，影响了企业全球运营的效率。

从能力底座视角看，数字化已成为国际化进程中愈发重要的一个环节，各市场的数据割裂导致许多中国企业无法对全球业务和运营情况进行有效的数据分析和洞察，数据的合规性与安全性仍有待提升。

德勤全球中国服务部主管合伙人金凌云表示，随着越来越多中国企业的国际化经营走向长期化、全面化、深度化，中国企业在全球化进程中需要努力构建更加全面的能力，提高企业自身的实力、能力、韧性，这是在新的全球化变局中创造和把握新机遇的关键。

(责编：申佳平、高雷)
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