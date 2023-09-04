人民网记者 赵雯博

“开放引领发展，合作共赢未来”，9月2日至6日2023年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）在北京举办。服贸会是我国对外开放的重大展会平台，自2012年以来，服贸会及其前身的京交会累计，共吸引196个国家和地区的60余万展客商、600余家境外商协会和机构参展参会，已发展成为全球最大的综合性服务贸易展览会。

9月2日，在国别展区意大利展馆内洽谈的人们。人民网记者 赵雯博摄

2023年服贸会依然保持了高水准、高热度、高关注度，共有2400余家企业线下参展，其中世界500强和行业龙头企业500多家。继续深化和推进国际参与度，有59个国家和24个国际组织以国家政府或总部名义线下设展办会，总数比上届多12个，整体国际化率超20%，为推动服务贸易高水平开放注入强劲动力。

9月2日，服贸会国别展区，人流如潮。人民网记者 翁奇羽摄

2023年服贸会，德国、意大利、韩国、阿根廷等27个国家和联合国儿童基金会、联合国艾滋病规划署等7家国际组织在综合展国别专区线下设展。格鲁吉亚、贝宁、联合国儿童基金会等8个国家和国际组织首次以政府或总部名义设展。英国作为今年的主宾国，组织了4年来访华规模最大的商业代表团来华参展，集中展示了英国品牌在创意、体育、教育、科技、能源、医疗保健和金融服务等领域的最新发展。

9月2日，英国馆馆长、英国商业贸易部市场推广主管康鹏接受人民网记者采访。人民网记者 赵雯博摄

9月3日，英国馆吸引参展观众驻足。人民网记者 赵雯博摄

英国馆展馆门面搭建了1:8尺寸复制的缩小版伦敦塔桥，别具特色，在展馆外侧设置裸眼3D显示屏以展示经典赛车到现代赛车的演变，馆内还设有虚拟现实工作室和经典的披头士乐队的3D照片墙等。“服贸会期间我们要重点讲述英国独特的传统与创新相结合的故事。”英国馆馆长、英国商业贸易部市场推广主管康鹏向人民网记者介绍：“展馆搭建的缩小版伦敦塔桥是’可以打开的’，这也是对贸易机会的一个比喻，希望大家能在开放的环境中探索新的机遇，期待您的到来。”此次服贸会期间，英国馆协同了包括汇丰银行、戴森在内的60多家英国企业和组织，将在国家会议中心和首钢园举办70余场活动。

9月3日，韩国驻华大使馆经济部参赞金至凰接受人民网记者采访。人民网记者 赵雯博摄

韩国已经连续多年参加服贸会，今年更是扩大阵容致力于多方面推介宣传韩国的商品和服务，展示了119家韩企的优秀产品，涵盖食品、美容、宠物、生活用品、健康用品等领域。韩国馆为参观观众准备了各种体验活动，有现场教学化妆、韩服体验、大头贴自拍打卡等。“韩国非常重视服贸会。”韩国驻华大使馆经济部参赞金至凰向人民网记者介绍：“通过服贸会可以接触到更多的中国顾客。韩国企业今年表现出了非常高的热情，以往他们会把产品送到服贸会展示，而今年很多都选择了亲自来华参展。”

9月2日，巴基斯坦驻华使馆商务参赞古拉姆·卡迪尔接受人民网记者采访。人民网记者 赵雯博摄

巴基斯坦驻华使馆商务参赞古拉姆·卡迪尔是第二次来到服贸会现场，他在接受人民网记者采访时表示：“我在服贸会上感受到了巨大的能量，这么多的公司，这么多的组织机构，这么多的商业机会，这里充满了活力。巴基斯坦在物流、航空、金融、IT等领域已经跟中国开展了广泛的合作，我们希望能够继续深化合作，有更多的互通互联。” 赞古拉姆·卡迪尔还表示，此次出展的多个公司已经收到了良好的反馈。

9月3日，阿联酋驻华大使馆临时代办、副馆长哈利德·沙赫参赞与中国贸促会联络部二级巡视员杨晓军揭幕阿联酋国家馆。图片由阿联酋驻华大使馆提供

在8月份正式宣布加入金砖国家合作机制的阿联酋备受关注。2023年，阿联酋服贸会代表团由阿联酋航空、 Yahsat卫星通信等8家企业和商业组织组成，涵盖了航空、通信、金融、旅游等行业和领域。据阿联酋驻华大使馆介绍，如今，阿联酋是中国在中东和北非地区最大的出口市场，也是中国在该地区最大的非石油贸易伙伴。

9月2日，观众驻足联合国儿童基金会展馆。图片由联合国儿童基金会提供

今年联合国儿童基金会首次在服贸会现场设置展台，希望能让更多人了解联合国儿童基金会，为其开展的采购工作和项目合作创造机会。展览中介绍了联合国儿童基金会在中国乃至全球范围内开展工作，其中包括联合国儿童基金会已经采购和计划采购的物资和服务基本情况。这些物资和服务对于为儿童提供卫生保健和教育服务，助力他们生存发展至关重要。

2023年的服贸会尽显“国际范”，从“线上”到“线下”，从“远程”到“亲临”，人民网记者在现场了解到了“老朋友”对服贸会的高度评级和持续关注、深切感受到了“新朋友”高涨的热情，这也印证了服贸会在跨国交流、跨国服务、跨国贸易间起到的积极作用。服贸会不仅见证了中国服务贸易的对外开放的发展历程，也为世界经济的繁荣和复苏做出了重要贡献。

(责编：杨曦、高雷)

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