人民网北京8月31日电 （记者孙红丽）8月31日下午，商务部举行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。

商务部新闻发言人束珏婷在会上介绍，中美经贸关系不仅事关两国，也具有全球性影响，受到各方广泛关注。为进一步落实好两国元首巴厘岛会晤重要共识，应商务部部长王文涛邀请，美国商务部长雷蒙多于8月27日至30日访华。

8月28日，王文涛部长与雷蒙多部长举行会谈，达成了具体务实的成果。中美双方同意在两国商务部之间建立多层级沟通渠道，加强在经贸领域的沟通。一是王文涛部长与雷蒙多部长同意保持经常性沟通，遇到重要问题及时直接讨论，每年至少会见一次。二是双方将成立由副部长级和司局级官员组成的工作组，每年将举行两场副部长级会议，并邀请双方企业代表参加。工作组将聚焦两国工商界关切，致力于共同探讨解决具体商业问题的办法。三是双方启动了出口管制信息交流机制，作为解释各自出口管制制度和改善沟通的机制。双方将按照各自法律，就出口管制信息进行交流。机制将有助于两国政府加强对彼此出口管制政策的了解和沟通，表达双方企业关切。

束珏婷表示，上述沟通渠道的建立，为两国商务部门就各自关注的经贸问题开展机制化、常态化讨论提供了重要平台，是双方稳定中美经贸关系、努力为工商界开展务实合作营造良好环境的重要举措。

此外，双方讨论并同意两国专家将就强化行政许可过程中的商业秘密和保密商务信息保护问题进行技术磋商。

王文涛部长与雷蒙多部长就彼此关心的经贸领域问题开展了理性、务实、专业的深入交流。中方就美对华301关税、半导体政策、双向投资限制、歧视性补贴、制裁中国企业等议题表达严正关切，强调泛化国家安全不利于正常经贸往来，实施单边、保护主义措施不符合市场规则和公平竞争原则，只会损害全球产业链供应链安全稳定，损害企业开展经贸合作的预期、破坏合作氛围。近期包括美资企业在内的一些外资企业向我们反映，他们深耕中国市场几十年，很希望扩大在华业务，而当前影响在华投资和运营的最大风险就是中美关系，大大增加了企业预期的不稳定性。我们认为，最好的“去风险”方式就是回到两国元首巴厘岛会晤共识，使中美经贸关系重回健康、稳定发展轨道，更好发挥双边经贸关系“压舱石”作用，稳定企业预期，增强企业开展贸易投资合作信心。

束珏婷表示，中国始终坚持改革开放的基本国策，始终致力于打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。今年1-7月，中国实际利用美资金额同比增长了25.5%，显示了美资企业对中国营商环境的信心。近期中国国务院出台《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》，提出了6方面24条政策措施，目的就是为外国投资者营造更加优化的投资环境。

目前，商务部正会同各部门、各地方抓紧推动落地见效。中国对外开放的大门只会越开越大，将继续欢迎包括美国企业在内的各国企业来华投资，共享发展机遇。

(责编：孙红丽、吕骞)

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