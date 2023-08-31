人民网北京8月31日电 （记者赵竹青）近日，第19届中国CAE工程分析技术年会和第一届中国数字仿真大赛在厦门盛大落幕。记者从中国航空工业集团中国飞机强度研究所获悉，该所选拔6名研究生组成的两支参赛团队，在大赛中获一等奖和二等奖，成为该赛事获奖层次最高、获奖数量最多和获奖比例最高的参赛单位。

CAE分析技术年会是我国数字仿真技术领域规模和影响最大、技术层次最高的专业交流平台之一。中国数字仿真大赛由中国仿真学会主办，聚焦创新研发，夯实需求导向，要求基于自主可控仿真软件或自主开发程序完成参赛作品，吸引了来自全国高等院校、科研院所和大型企业共计1500余人组成的350个团队参赛。

强度所参赛团队以国产大型结构分析软件SABRE为平台，充分利用其线性静力分析、模态分析、结构优化和冲击分析等模块的先进功能，出色完成了长直机翼静力、长直机翼模态分析、后掠翼优化设计、机翼前缘鸟撞分析等大赛考试题目，获得了大赛主办方和评审专家组的高度评价。

据了解，SABRE平台是飞行器强度领域专家王彬文研究员针对工程力学基础研究、结构强度技术创新和复杂工业装备研制的重大需求，按照“通用平台为基础，专用软件为核心，底层数据为保障”的发展思路，联合国内优势力量和创新研究成果，带领团队自主研发了一款具有国际先进水平的国产自主可控大型结构分析CAE（计算机辅助工程）软件。SABRE传承了强度所五十年积累的CAE软件开发技术积淀，系统构建了通用分析“功能群”、专用分析“工具链”和国产数据“资源池”的三层软件体系，可完全替代国外同类主流先进软件。自2018年启动研发、2022年正式发布以来，已成功完成数百项重大装备研制或重大科研项目的关键分析任务。

(责编：赵竹青、吕骞)

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