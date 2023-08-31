人民网北京8月31日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人束珏婷31日在例行发布会上介绍，2023年服贸会参展企业规模扩大。共有2400余家企业线下参展，其中世界500强和行业龙头企业500多家，展览展示总规模15.5万平方米，均超过上届。

另外，参展企业国际化、专业化水平提高。59个国家和24个国际组织设展办会，总数比上届多12个，整体国际化率超过20%。服贸会期间还将发布中国服务贸易发展报告、世界旅游城市发展报告等权威成果。

束珏婷表示，2023年服贸会围绕“开放引领发展，合作共赢未来”的主题，将重点发挥三方面作用：一是推动服务贸易高水平开放。本届服贸会将为各方共同探讨服务业和服务贸易开放发展的新理念、新趋势、新路径提供重要窗口。二是深化服务贸易务实合作。重点突出国际合作和线下活动，继续组织交易团参展参会，有望达成更多务实成果。三是激活服务贸易创新动能。进一步突出科技创新、模式创新、业态创新的引领作用，为服务贸易发展注入新的活力和动力。

(责编：孙红丽、吕骞)

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