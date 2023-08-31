人民网北京8月31日电 （记者王震、杨曦）在今天举行的”2023年国家网络安全宣传周新闻发布会“上，中央网信办网络安全协调局局长高林表示，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视网络安全工作，为更好维护网络安全指明了前进方向、提供了根本遵循。

近年来，各地区各部门在党中央的坚强领导下，切实履行网络安全工作责任，推动网络安全工作水平取得了明显提升。具体来看，主要体现在以下六个方面：

一是网络安全政策法规体系基本形成。针对各界关注、百姓关切的突出问题，制定出台了相关战略规划，颁布《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规，出台了《网络安全审查办法》《云计算服务安全评估办法》《汽车数据安全管理若干规定（试行）》《生成式人工智能服务管理暂行办法》等政策文件，建立关键信息基础设施安全保护、网络安全审查、云计算服务安全评估、数据出境安全管理、网络安全服务认证等一系列重要制度，制定发布300多项网络安全领域国家标准，基本构建起网络安全政策法规体系的“四梁八柱”，网络安全法律体系建设日趋完善。

二是关键信息基础设施保护体系和能力显著增加。出台《网络安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规，明确了国家建立关键信息基础设施安全保护制度的法制基础。在中央网信办统筹协调之下，国家相关职能部门在职责范围内做好安全保护和监督管理工作，保护工作部门切实履行本行业、本领域安全保护和监督管理责任，运营者严格落实主体责任，社会各方面协同配合，网络安全管理水平不断提升，技术防护能力持续强化。

三是国家网络安全应急体系不断健全。国家印发了《国家网络安全事件应急预案》，建立健全网络安全应急协调和通报工作机制，与各地区、各部门、各中央企业建立了网络安全应急响应机制，及时汇集信息、监测预警、通报风险、响应处置，构建起“全国一盘棋”的工作体系，形成维护网络安全的强大合力。

四是网络安全教育、技术、产业融合发展。国家设立网络空间安全一级学科，实施一流网络安全学院建设示范项目。目前，国内有60余所高校设立网络安全学院，200余所高校设立网络安全本科专业，每年网络安全毕业生超过2万人。建设国家网络安全人才与创新基地，开展国家网络安全教育技术产业融合发展试验区建设，集聚网络安全人才与创新资源。指导实施网络安全学院学生创新资助计划，鼓励和支持高校学生围绕企业网络安全技术创新实际需求和产业发展共性问题开展创新活动。经过长期努力，我国网络安全人才培养不断加快，技术能力稳步提高，产业体系快速发展，人才培养、技术创新、产业发展的良性生态正在加速形成。

五是全社会网络安全意识和防护技能大幅提高。通过每年连续举办国家网络安全宣传周，深入开展网络安全进社区、进农村、进企业、进机关、进校园、进家庭、进军营等活动，极大提升了全民网络安全意识和防护技能，“网络安全为人民、网络安全靠人民”观念深入人心。同时，这些年也组织实施摄像头偷窥等黑产集中治理，并严厉打击非法贩卖个人信息、侵犯公民隐私、电信网络诈骗等违法犯罪活动，有力地维护了人民群众的合法权益。

六是网络安全工作责任制明显夯实。印发《党委（党组）网络安全工作责任制实施办法》，充分发挥责任制抓手作用，指导各地区、各部门建立健全网络安全工作责任制体系，强化工作责任督查落实、问题整改、责任追究。同时也发挥审计监督作用，审计署开展网络安全和信息化建设审计，将网络安全工作责任制落实情况纳入到审计的范畴。积极选树典型、表彰先进，人力资源社会保障部、中央网信办开展国家网络安全先进集体和先进个人评选表彰，进一步激发各地区各部门齐抓网络安全工作的积极性和主动性。

“总体看，经过近年来的不懈努力，我国网络安全战略政策法规体系不断健全，工作体制机制日益完善，关键信息基础设施保护、数据安全管理、个人信息保护、新技术新应用风险防范等能力持续加强，网络安全教育、技术、产业融合发展，全社会网络安全意识和能力显著提高，网络安全保障体系和能力持续构建，为维护国家网络空间主权、安全和发展利益提供了坚实保障。”高林说。

(责编：杨曦、吕骞)

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