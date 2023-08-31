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2023年国家网络安全宣传周福州主场呈现三方面特点

2023年08月31日10:41 | 来源：人民网
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人民网北京8月31日电 （记者王震、杨曦）在今天举行的”2023年国家网络安全宣传周新闻发布会“上，中共福州市委常委、市委宣传部部长、市委统战部部长、一级巡视员陆菁表示，在2023年国家网络安全宣传周举行期间，福州市将在中央网信办的指导下，紧扣“网络安全为人民、网络安全靠人民”主题，聚焦网络安全教育、技术、产业融合发展，精心举办网络安全技术高峰论坛、网络安全博览会、分论坛等一系列活动。

据介绍，2023年国家网络安全宣传周开幕式等重要活动将在福建省福州市举行。陆菁介绍，本届国家网络安全宣传周福州主场主要有三个方面的特点：

一是突出人民性，营造网络安全为人民、网络安全靠人民的浓厚氛围。在常态化组织开展网络安全宣传进社区、进农村、进企业、进机关、进校园、进军营、进家庭“七进”活动的基础上，持续建设“青少年网络素养教育基地”，打造适老服务的“10点钟课堂”，推进建设网络安全主题街区、主题公园，开通网络安全主题公交、主题地铁，建设纵贯全市的网络安全宣传走廊，实现网络安全主题宣传“全覆盖”。在网络安全博览会期间，福州设置了“网安幸福城 安全守护724”城市展区，向群众展示网络安全应用场景、消费场景，并为个人手机、电脑等提供网络安全公益检测，以互动性、趣味性强的活动项目，引导广大群众共筑网络安全防线。

二是突出创新性，坚持促进发展和依法管理相统一。本届网安周将坚持守正创新，统筹发展和安全，围绕《网络安全法》《数据安全法》等网络安全法律法规，紧扣网络安全新领域、新热点、新进展和新成果，以人工智能发展与治理为主题，设置网络安全技术高峰论坛，并聚焦新一代信息技术、网络安全协同治理、网络安全标准化、云计算、青少年网络保护等领域举办主题分论坛，发布《2023中国网络安全产业分析报告》《2023互联网平台青少年保护与发展报告》等等的一系列成果，提出《网联汽车数据安全及个人信息安全保护倡议》，上线2023“E路护航、E路平安”青少年网络保护云课堂，届时将邀请国内外知名专家学者、业界精英、顶尖互联网企业负责人作主旨演讲，共同探讨产业发展未来和安全防范，助力提升新技术新应用安全风险防范能力，更好地促进互联网行业健康发展。

三是突出融合性，推进网络安全“政产融学研用”融合发展。福州将以承办国家网安周活动为契机，依托福州“一城四区、十片多点”的科创走廊，叠加建设“网络安全产业走廊”，推动网络安全企业、项目、技术、专家、人才资源等要素集聚，探索“政产融学研用”协同创新发展模式，筑牢网络安全“东南屏障”。建设福州市网络空间安全中心及分中心，设置网络安全主题展馆、网络安全主题教育和科普研学实践基地。

(责编：杨曦、吕骞)
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