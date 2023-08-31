人民网北京8月31日电 （记者王震、杨曦）在今天举行的”2023年国家网络安全宣传周新闻发布会“上，中央网信办网络安全协调局局长高林表示，2023年国家网络安全宣传周主要有以下四方面特点：

一是将学习宣传贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想作为首要任务。习近平总书记强调，举办国家网络安全宣传周、提升全民网络安全意识和技能，是国家网络安全工作的重要内容。今年7月，全国网络安全和信息化工作会议召开，习近平总书记对网络安全和信息化工作作出重要指示，鲜明提出网信工作的使命任务，明确“十个坚持”重要原则，并对网信工作提出要求，为做好新时代新征程网信工作指明了方向。本届网安周将结合学习宣传贯彻党的二十大精神，将深入学习宣传贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想作为首要任务，积极展现网络安全领域的重要成果，高举旗帜，凝聚力量，针对性开展宣传引导，确保落地见效、深入人心。

二是突出为民宗旨。回应关切、回应热点，是网安周的应有之义，也是落实“网络安全为人民、网络安全靠人民”的具体实践。针对总书记高度重视、人民群众高度关注的关键信息基础设施防护、个人信息保护、数据安全治理、电信网络诈骗、青少年网络保护等问题，在今年的网安周的议题设置、环节策划、活动设计等各方面都给予了充分的考虑，针对性地开展宣传活动。比如，今年的网络安全博览会上，将组织重点新闻网站、短视频及直播平台到现场进行导览式宣介，策划开展网络安全云竞答活动，参与的群众均有机会获得奖励。此外，还将同团中央开展了网络安全微视频征集，组织相应平台策划互动活动。通过深入街头巷尾、直达乡镇村寨，宣传网络安全理念、普及网络安全知识、推广网络安全技能，增强参与性、知识性、普及性、互动性，推动全社会网络安全意识和技能的提升。

三是突出技术特点。网络安全形势瞬息万变，新技术新应用迅速迭代，新情况新问题层出不穷，“未知”远大于“已知”，使得网络安全具有鲜明的技术性、专业性、前沿性等特点，如何做到既防范潜在风险又积极为我所用，是网络安全领域面临的重要考验。一直以来，网安周主论坛定位就是“技术高峰论坛”，目的就是让专家们坐在一起，就前沿技术进行交流、碰撞火花，也让观众听了后能有实实在在的收获。比如，针对今年以来各界高度关注的生成式人工智能，中央网信办会同有关部门开展了大量工作，统筹发展和安全，制定印发《生成式人工智能服务管理暂行办法》。因此，今年的网络安全高峰论坛主论坛，也将聚焦人工智能这个主题，围绕最新的情况，深入讨论怎么促发展、怎么保安全，增强针对性、实用性。

四是突出特色主题。网安周活动由中央网信办等十部门联合举办，除9月11日举办开幕式和主论坛以外，在9月12日至17日期间，将依次举办校园日、电信日、法治日、金融日、青少年日、个人信息保护日等主题日活动。为进一步丰富活动内容，突出主题性、协同性，以“小切口”传递“大安全”的理念，今年中央网信办牵头组织的7场网安周分论坛，分布式地在各个主题日期间举办。同时，工业和信息化部、公安部、人民银行、全国总工会、全国妇联等联合举办部门，也将分别安排电信日主题论坛和工业互联网安全分论坛，法治日主题论坛和网络与数据安全、净网网络安全监管分论坛，以及金融网络安全论坛、个人信息保护日主题活动等，实现每一个主题日，每一天都要有主题、有活动，这也是今年的一大特色。

(责编：杨曦、吕骞)

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