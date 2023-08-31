人民网北京8月31日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，1-7月份，我国电子信息制造业生产稳定恢复，出口降幅收窄，效益小幅回落，投资平稳增长。

电子信息制造业和工业增加值累计增速。图片来源：工业和信息化部运行监测协调局

数据显示，1-7月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长0.1%，增速较上半年提高0.1个百分点；增速分别比同期工业、高技术制造业低3.7个和1.5个百分点。7月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长0.7%。

主要产品中，手机产量8.10亿台，同比下降1.6%，其中智能手机产量5.93亿台，同比下降7.9%；微型计算机设备产量1.89亿台，同比下降24.4%；集成电路产量1912亿块，同比下降3.9%。

同时，1-7月份，我国出口笔记本电脑8032万台，同比下降23.1%；出口手机4.14亿台，同比下降11.8%；出口集成电路1517亿个，同比下降8.3%。

在效益上，1-7月份，规模以上电子信息制造业实现营业收入7.98万亿元，同比下降3.8%，较上半年降幅收窄0.4个百分点；营业成本6.98万亿元，同比下降3.3%；实现利润总额2763亿元，同比下降26.4%，较上半年降幅加深1.2个百分点；营业收入利润率为3.5%，较上半年下降0.1个百分点。

在投资上，1-7月份，电子信息制造业固定资产投资同比增长9.8%，比同期工业投资增速高1.3个百分点，但比高技术制造业投资增速低1.7个百分点。

(责编：申佳平、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经