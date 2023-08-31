人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

工信部：1-7月电子信息制造业生产稳定恢复

2023年08月31日11:07 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月31日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，1-7月份，我国电子信息制造业生产稳定恢复，出口降幅收窄，效益小幅回落，投资平稳增长。

电子信息制造业和工业增加值累计增速。图片来源：工业和信息化部运行监测协调局

电子信息制造业和工业增加值累计增速。图片来源：工业和信息化部运行监测协调局

数据显示，1-7月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长0.1%，增速较上半年提高0.1个百分点；增速分别比同期工业、高技术制造业低3.7个和1.5个百分点。7月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长0.7%。

主要产品中，手机产量8.10亿台，同比下降1.6%，其中智能手机产量5.93亿台，同比下降7.9%；微型计算机设备产量1.89亿台，同比下降24.4%；集成电路产量1912亿块，同比下降3.9%。

同时，1-7月份，我国出口笔记本电脑8032万台，同比下降23.1%；出口手机4.14亿台，同比下降11.8%；出口集成电路1517亿个，同比下降8.3%。

在效益上，1-7月份，规模以上电子信息制造业实现营业收入7.98万亿元，同比下降3.8%，较上半年降幅收窄0.4个百分点；营业成本6.98万亿元，同比下降3.3%；实现利润总额2763亿元，同比下降26.4%，较上半年降幅加深1.2个百分点；营业收入利润率为3.5%，较上半年下降0.1个百分点。

在投资上，1-7月份，电子信息制造业固定资产投资同比增长9.8%，比同期工业投资增速高1.3个百分点，但比高技术制造业投资增速低1.7个百分点。

(责编：申佳平、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：1-7月电子信息制造业生产稳定恢复
　　人民网北京8月31日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，1-7月份，我国电子信息制造业生产稳定恢复，出口降幅收窄，效益小幅回落，投资平稳增长。 电子信息制造业和工业增加值累计增速。…
我国网络安全保障体系和能力持续构建
　　人民网北京8月31日电 （记者王震、杨曦）在今天举行的”2023年国家网络安全宣传周新闻发布会“上，中央网信办网络安全协调局局长高林表示，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视网络安全工作，为更好维护网络安全指明了前进方向、提供了根本遵循。 近年来，各地区各部门在党中央的坚强领导下，切实履行网络安全工作责任，推动网络安全工作水平取得了明显提升。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部