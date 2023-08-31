李彤 欧阳易佳

金秋时节，全球的目光再次聚焦北京。

9月2日至6日，2023年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）即将开幕，2场亮点活动、10场高峰论坛、66场推介洽谈、107场专题论坛……透过服贸会的平台，中国与世界联通，共同探讨服务业和服务贸易开放发展的新理念、新趋势、新路径，共促开放发展。

服贸会是观察中国服务贸易和经济发展现状的窗口，如何看待服贸会的“溢出效应”？中国制度型开放取得了怎样的成果？当前，外资企业、民营企业对营商环境有哪些关切？

有“服”同享

扩大服务贸易“朋友圈”

在全球化的进程中，服务贸易是衡量一个国家经济现代化和经济国际化水平的重要标志之一。

新闻发布会现场。来源：国新网

“面对复杂严峻的外部环境，我国服务贸易显示出较强的发展韧性，保持较快增长。”8月21日在国新办举行的新闻发布会上，商务部部长助理陈春江表示，2022年服务进出口总额近6万亿元人民币，同比增长12.9%，规模创历史新高，连续第九年位居全球第二。

亮眼的“成绩单”背后，有着政策的强力支撑。

今年4月，《关于推动外贸稳规模优结构的意见》提出要从强化贸易促进拓展市场、稳定和扩大重点产品进出口规模、加大财政金融支持力度等方面，确保实现进出口促稳提质目标任务。6月，优化营商环境16条出台，提振外贸发展信心，全国海关围绕落实16条，因地制宜出台细化配套举措，打通落实的“最后一公里”。近日，国务院发布24条政策措施，进一步加大吸引外商投资力度。

全国人大代表、辽宁大学校长余淼杰认为，要扎实做好政策落地，为广大外资在华发展营造可预期、更优质的投资环境，稳定外资预期，提振外商在华投资信心，持续增强我国作为服贸会东道国在全球的投资吸引力。“我们要通过进一步缩减负面清单长度，更新一批对外开放措施，加力破除各类隐性壁垒，营造更加公平畅通的市场环境。”

以“开放引领发展，合作共赢未来”为主题的服贸会，不仅吸引来“新朋友”，还留下了“老朋友”。

聚焦人工智能，APUS（麒麟合盛）将首次亮相服贸会，麒麟合盛网络技术股份有限公司创始人兼CEO李涛认为，我国正在以更加积极有为的行动推进高水平对外开放，发展更高层次的开放型经济，这是中国态度，更是全球样板。尤其是在对接国际高标准经贸规则，不断推进贸易投资自由化便利化方面，将强化“中国能量”，带来“中国机遇”，进一步增强国内企业活力，及对外资的吸引力，拉动世界经济增长引擎。

高通是服贸会的“老朋友”，高通公司中国区董事长孟樸说，“这将是我们第四次来到服贸会现场，过去一年来，中国政府多次传递产业协作、全球合作、开放共赢的积极信号，营商环境不断改善，中国市场对外资企业的吸引力不断增加。通过激励外企不断加深与中国产业伙伴的合作，为推动中国经济高质量发展提供了重要支撑，也为深化中国对外经贸合作开辟新空间。”

近年来，我国服务贸易国际合作不断深化，与我国有服务贸易往来的国家和地区达到200多个，与15个国家签署了服务贸易合作备忘录。

中国贸促会研究院院长赵萍表示，服务贸易日益成为国际贸易的重要组成部分和各国经贸合作的重要领域。中国在世界经济复苏乏力的背景下举办服贸会，不断以中国新发展为世界提供新机遇，不仅可以促进全球服务业和服务贸易发展，正在为世界经济复苏做出重要贡献。

用好服贸会“金钥匙”

探索制度型开放赋能路径

服务贸易，一头连着国内市场，一头连着国际市场，是促进国内国际双循环的关键“钥匙”。

从党的十八大提出“提高利用外资综合优势和总体效益，推动引资、引技、引智有机结合”，到党的十九大提出“实行高水平的贸易和投资自由化便利化政策，全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，大幅度放宽市场准入，扩大服务业对外开放，保护外商投资合法权益”，再到党的二十大提出“推动货物贸易优化升级，创新服务贸易发展机制，发展数字贸易，加快建设贸易强国。”……一项项对外开放的政策陆续发布，阐明了中国同世界共享发展机遇的决心,以举办服贸会为契机，中国不断加速国内国际双循环，激活服务贸易增长动能，助力加快构建新发展格，共享“开放红利”。

天津港码头集装箱堆场作业。人民网 欧阳易佳摄

“服贸会是世界看中国服务贸易的窗口！”余淼杰说，“服贸会的召开，对促进我国服务贸易的发展起到进一步优化的作用。”

“国际贸易是国民经济增长的三驾马车之一，服务贸易在贸易中占比较高。”赵萍说，2011年以来，服务贸易发展速度一直快于货物贸易，在全球贸易总量中的比重不断上升，2019年占比已经达到24%。随着制造服务化、可贸易服务的进一步拓展，服务贸易在全球贸易中的地位和作用将进一步提升。预计到2040年，服务贸易在全球贸易中的占比将会提高到50%。

自创办以来，服贸会累计吸引196个国家和地区的60余万展客商参展参会，成为拓展服务贸易国际合作的重要平台。“目前，已有2200多家企业确认线下参展，同时今年将继续组建中央企业交易团、中央金融企业交易团以及37个地方交易团参展参会，有望达成更多务实成果。”陈春江说。

余淼杰表示，优先发展服务贸易是促进经济转型升级和高质量发展的重要举措，近年来，我国服务贸易进入了快速发展阶段，应通过扩总量、调结构、秀特色等措施，推动服务贸易朝着更大规模、更宽领域、更深层次的进一步发展。“比如在旅游、教育、运输和医疗领域，可以持续做优做强服务贸易工作，扭转贸易逆差。”

“截至8月20日，有500多家世界500强和行业龙头企业线下参展，覆盖了28个服务贸易前30强的国家和地区，整体国际化率超过了20%。”北京市人民政府副市长司马红说。

记者了解到，今年服贸会将重点突出国际合作和线下活动，特别是将首次举办“投资中国年”服务业扩大开放专场推介大会，首次举办联合国国际公约——《北京船舶司法出售公约》签约仪式。

赵萍认为，应多措并举，提升服务贸易竞争力，通过提升开放水平，创新发展机制，培育新的增长点等方式。针对服务贸易增长较快的新业态、新领域、新模式，强化顶层设计，有针对性地出台鼓励创新发展的政策文件，加快培育服务贸易的新动能。

“我们看好中国发展新机遇，对继续深耕中国市场有信心！”GE医疗全球执行副总裁、中国区总裁兼首席执行官张轶昊说，“多项政策出台，不仅仅保障了各类经营主体平等参与政府采购活动，更将进一步营造国产医械领域的创新氛围，推动医疗健康领域国产供应链、产业链双链高质量发展，提升中国医械制造业综合竞争力，这样的‘大国产环境’将有助于带动国内供应链向世界级高精尖医疗制造的质量和管理水平加速迈进。”

市场空间的背后，是制度型开放释放的红利。过去的三年，是全面深化服务贸易创新发展试点的三年。试点地区成为推动服务贸易高水平开放的先行区，在运输、教育、医疗、金融、专业服务等领域推出了一系列开放举措。这些都为服务贸易制度型开放积累了有益经验、探索了积极路径。

数字引领

激活服务贸易创新动能

服贸会现场。来源：中国国际服务贸易交流会官方网站

当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，成为重塑全球竞争格局的主要力量，科技赋能加快服务贸易高质量发展，向着数字化、科技化水平转换。

数字科技将是本届服贸会的“重头戏”，70余家知名企业及机构将在本届服贸会上发布智能档案服务中心、数字人民币预付卡、产业带数字地图、全新数字孪生平台等签约合作成果等，彰显了科技创新对服务贸易的强大推动作用。

“今年服贸会将进一步突出科技创新、模式创新、业态创新的引领作用，重点展示芯片技术、量子测控、卫星遥感、人工智能、数字医疗等专精特新成果，60余家企业和机构将在人工智能、金融科技、医疗健康、文化创意等领域首发一批新产品、新技术，引领行业创新趋势，为服务贸易发展注入新的活力和动力。”陈春江说。

虚拟现实技术、全息投影、ai大模型……在本届服贸会现场，一批前沿科技即将揭开“面纱”。

让文旅“慧”起来——在首钢园，项目建筑面积约2万平方米的一高炉元宇宙乐园将创新呈现，利用“5G+XR”科技，打造集文化、科技、娱乐、消费于一体的全沉浸式太空探索主题科幻综合体。“我们还在创新升级10号馆，AR体验空间、AI智能交互虚拟发布会、全息技术馆、VR游戏体验馆会让观众有不一样的体验。”首钢集团党委宣传部部长贺蓬勃说。

让体育“智”起来——用户只需要佩戴轻便的头显设备，就能成为现实世界中的足球守门员，与元宇宙世界的足球前锋进行点球较量，从而获得沉浸式的无界XR体验。“我们将工体搬进元宇宙，而服贸会给我们提供了展示的平台，为我们带来了很多潜在业务发展新机会。”孟樸同人民网记者介绍。

不断刷新人们数字化应用体验的背后，不少跨国公司将研发和创新中心向中国布局。据公开报道，今年以来，施耐德电气、空中客车、赛莱默、碧迪医疗等企业陆续在中国开业、启用研发中心。在8月下旬，星巴克宣布在深圳创立星巴克中国创新科技中心，用于提升自身技术能力及数据基础建设，驱动门店和多渠道的数字化进程。

有业界人士表示，外资企业在华研发中心的研发资金和人员投入，超出了很多中国上市企业。中国研发中心的主要优势体现在产业生态、规模市场和创新环境。外资企业在华展业，正在往产业链、价值链高端布局。

在国新办发布会上，商务部服务贸易和商贸服务业司司长王东堂表示，下一步，商务部将继续着力优化数字营商环境，提升贸易数字化水平，加快培育服务贸易数字化发展的新动能。高标准建设国家数字服务出口基地，进一步落实支持基地发展的各项政策措施，推动扩大可数字化的服务出口。加快服务贸易数字化进程，支持旅游、运输、建筑等传统服务贸易数字化改造，同时大力推动智慧物流、远程医疗、线上办展等新兴领域的发展，不断提高服务的可贸易性。

(责编：陈键、吕骞)

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