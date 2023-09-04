人民网记者 杜燕飞

9月2日，国家主席习近平向2023年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会（以下简称服贸会）发表视频致辞指出，“中国愿同各国各方一道，以服务开放推动包容发展，以服务合作促进联动融通，以服务创新培育发展动能，以服务共享创造美好未来，携手推动世界经济走上持续复苏轨道。”

习近平主席的视频致辞引发了国际国内社会各界广泛关注和热烈反响。大家纷纷表示，习近平主席的致辞彰显了中国推动服务贸易发展和推进高水平对外开放的信心和决心。当前，全球服务贸易和服务业合作深入发展，数字化、智能化、绿色化进程不断加快，新技术、新业态、新模式层出不穷。大家要共同分享全球服务贸易发展的历史机遇，为开创世界更加美好繁荣的未来共同努力。

坚持推进高水平对外开放

习近平主席在视频致辞中强调，“今年是中国改革开放45周年，中国将坚持推进高水平对外开放，以高质量发展全面推进中国式现代化，为各国开放合作提供新机遇。”

“就像习近平主席在致辞中提到的，我们也同样希望服务业更加自由化，有更多的互联互通、更多的全球化，让巴基斯坦企业成为这个生态系统中的一部分。”巴基斯坦驻华使馆商务参赞古拉姆·卡迪尔说。

“在服贸会开幕式现场聆听习近平主席视频致辞，深感振奋，备受鼓舞。”中国银行党委书记、董事长葛海蛟表示，开放是推动发展的重要引擎，金融则是驱动开放引擎的重要动力源泉。中国银行将依托全球化、综合化经营特色，把握全球服务贸易发展的历史机遇，为服务贸易绿色发展、融合发展、创新发展贡献金融力量，为全球提供更多更好的中国服务。

高通公司全球高级副总裁钱堃认为，“开放”是习近平主席致辞的一个关键词，从中可以感受到，中国扩大高水平对外开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心不会变。中国持续扩大开放，让跨国企业对中国市场的发展前景充满信心。目前，高通正将业务向物联网、智能网联汽车等领域拓展和布局，希望与中国合作伙伴一道，为数字经济转型和产业高质量发展贡献力量。

“习近平主席的致辞，释放出中国坚持经济全球化的积极信号，体现了中国愿同世界共享发展机遇一以贯之的承诺，对助力构建新发展格局、促进恢复世界经济活力具有重要的示范作用。”安永相关负责人陈凯表示，安永希望通过服贸会平台，携手中外“朋友圈”为提升“中国服务”开辟新空间，为推动建设开放、包容、普惠、平衡的开放型世界经济贡献力量。

飞利浦中国副总裁李涛说，习近平主席的致辞让自己感受到中国对外开放的决心、开放包容的姿态。中国是一个充满活力、张力和潜力的市场，进一步坚定了飞利浦扎根中国，融入本地生态系统，服务中国的决心和信心。

加快培育服务贸易数字化新动能

习近平主席在致辞中指出，“我们将强化创新驱动的发展路径。加快培育服务贸易数字化新动能，推动数据基础制度先行先试改革，促进数字贸易改革创新发展。建设全国温室气体自愿减排交易市场，支持服务业在绿色发展中发挥更大作用。推动服务贸易与现代服务业、高端制造业、现代农业融合发展，释放更多创新活力。”

滴滴副总裁、网约车平台公司CEO孙枢表示，习近平主席在致辞中指出的“支持服务业在绿色发展中发挥更大作用”，让人深受鼓舞。交通出行领域节能降碳潜力大、带动影响范围广，滴滴将在出行产品、安全服务等领域加大研发投入，抓住服务贸易高水平开放、包容发展的机遇，发挥出行服务对消费场景的链接作用，助消费、促发展，持续增强用户的获得感。

“当前，全球服务贸易正迈向新技术、新业态和新模式，云计算对于加快服务贸易各产业数字化转型和创新发挥着重要作用。”亚马逊云科技中国战略业务发展部总经理顾凡说，越来越多的中国“出海”制造企业正推动自身向高科技企业转型，提升产品本身的智能化、网联化；企业服务领域也成为服务贸易“出海”新热点，全球服务贸易绿色化进程也在不断加快，云计算所提供的大规模数据处理能力，能够为企业节能减排提供依据，帮助制定节能减排计划。

“当前，‘数字化’‘智能化’的快速发展和迭代，成为全球服务贸易业发展源动力，而‘绿色化’也成为企业发展内在要求和外部约束。”能链联合创始人、总裁王阳表示，“三化”的发展在能源领域体现得更为充分，以新能源为核心的能源互联网产业在全球发展迅速，其天然具有数字化和智能化基因，能源贸易服务业的发展正在以新形态和新模式呈现出来。

技术应用推动服务领域的发展，猿力科技集团党委书记程群说，教育数字化是服务经济的重要组成部分。数字化让优质教育资源可复制、可传播、可分享，让大规模个性化学习成为可能。期待通过服贸会平台，与各界朋友共促教育数字化转型，携手为教育高质量发展和教育现代化贡献力量。

共享中国式现代化建设成果

习近平主席在视频致辞中表示，“我们将共享中国式现代化建设成果。着力扩大国内需求，加快建设强大国内市场，主动扩大优质服务进口，鼓励扩大知识密集型服务出口，以中国大市场机遇为世界提供新的发展动力，以高质量发展为全球提供更多更好的中国服务，增强世界人民的获得感。”

“服务贸易是国际贸易的重要组成部分，服务业是国际经贸合作的重要领域。希望韩国和中国之间进一步扩大服务贸易方面的合作和交流。”韩国驻华大使馆经济部参赞金至凰表示。

国际竹藤组织交流与新闻专家奥斯汀·史密斯表示，绿色思维在增强世界经济韧性的同时，为全球经济发展注入强大动力。呼吁更多的国家加入中国与国际竹藤组织共同发起的“以竹代塑”倡议。期待与中国继续建立强有力的合作伙伴关系，并希望看到更多耐用、高质量的竹制品出现在世界各地的市场上。

“深耕海外市场30余年，我们积极参与高质量共建‘一带一路’，足迹遍布了全球20多个国家和地区，以完善的全球化供应体系稳步拓宽海外业务发展，让中国制造更好服务世界。”中建二局副总工程师、工程研究院执行院长胡立新表示。

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