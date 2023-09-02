人民网北京9月2日电 （记者孙红丽）近日，商务部办公厅印发《关于组织开展“家居焕新消费季”活动的通知》（以下简称《通知》），根据“2023消费提振年”总体安排，于2023年9—12月在全国范围内组织开展“家居焕新消费季”活动。

根据《通知》，“家居焕新消费季”启动仪式将于9月初举办，同时支持各地组织N场地方站活动。活动重点包括四个方面：突出“大家居”和场景创新。覆盖家电、家具、家纺、家装等家居行业全领域，举办购物节、嘉年华、下乡展销、电商直播节、家居设计大赛、装修技能大赛等各类活动，推出切实优惠措施和优质放心服务，满足城乡居民多元化、多层次消费需求。

聚焦绿色智能适老等领域。鼓励各地组织开展绿色、智能和适老家居消费主题活动。支持家居卖场、电商平台设立老年用品销售专区专柜，设置智能家居体验馆、品质家居生活馆等体验式消费场景，打造旧房装修和局部改造样板间，推出价格实惠的产品和服务套餐，满足多样化消费需求。

发挥家居特色产地优势。结合本地产业特色，举办陶瓷、卫浴、门窗、地板、照明、管材等专题活动，集聚产业链上下游资源，促进产供销对接，以优势产品为抓手，立足本地、辐射周边，带动局部改造、全屋装修等消费。

强化展会引领带动作用。支持以市场化方式举办家居类专业展会，展示家居领域前沿技术和产品，扩大优质家居产品供给，配套举办促消费活动，打造“逛展会、买家居、享体验、品美食”等商旅文体融合消费场景。

《通知》要求，各地要在“2023消费提振年”总体活动框架下，与全年其他促消费活动做好统筹衔接，立足本地产业特色、消费热点和增长潜力点，精心策划组织本地“家居焕新消费季”活动，项目化清单化推动各项任务逐项落实。

同时，各地要结合居家适老化改造、城镇老旧小区改造、一刻钟便民生活圈等现有政策和资金支持，鼓励有条件的地区因地制宜出台针对性举措，支持城乡居民更换或新购家居产品、开展旧房装修。

(责编：孙红丽、吕骞)

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