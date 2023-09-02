人民网北京9月2日电 （黄盛）证监会在9月1日发布的《关于高质量建设北京证券交易所的意见》（以下简称《意见》），围绕高质量建设北京证券交易所（以下简称“北交所”）提出一揽子举措，并将其作为建设中国特色现代资本市场“1+N+X”政策框架的专项安排。

具体来看，《意见》提出了以下工作举措：一是加快高质量上市公司供给，有效改善新增上市公司结构，全面提升上市公司质量，优化发行上市制度安排；二是稳步推进市场改革创新，持续丰富产品体系，改进和完善交易机制，调整优化发行承销制度，加强多层次市场互联互通，扩大投资者队伍；三是全面优化市场发展基础和环境，更好发挥中介机构作用，持续提升监管效能，完善市场风险监测预警和评估处置机制，推进制度型对外开放，发挥好改革试验田作用；四是强化组织保障，加强组织领导，强化全链条监督制衡，做好新闻舆论引导。

据介绍，本次综合改革将对北交所经营主体迎来三重利好。对企业来说，优质企业的上市路径将更加多元，上市预期更加明确，不同类型不同发展阶段的企业都能找到适合自己的发展路径；估值流动性的改善，也有助于提升企业的融资能力。对投资者来说，随着一批市场认可度高、成长性好的科技创新企业上市，将带来更多、更优质的投资标的和更多投资机会；市场交投活跃度提升将进一步便利机构投资者建仓、交易、退出，减少“后顾之忧”。对证券公司来说，融资端企业的增加、投资端投资者的进场、做市商队伍的扩大等，都将带来更多业务机会；激励约束机制优化、普惠金融政策体系的逐步完善，有助于证券公司探索形成可持续的商业模式和盈利机制。

证监会有关部门负责人在就《意见》发布答记者问时表示，《意见》将改善市场流动性作为重点。一方面，大力推进投资端建设，通过扩大投资者队伍、优化投资者结构、提升投资者参与度，为市场引入更多增量资金；另一方面，通过完善交易机制，更好发挥做市商和融资融券等制度功能，提升交易活跃度。此外，上市公司是资本市场可持续发展的基石，解决北交所流动性的根本在于要有优质的投资标的。基于这一考虑，《意见》提出了优化发行上市安排、全面提升上市公司质量等举措，目的是尽快聚集一批能够支撑市场深度、体现市场优势、具有品牌效应的高质量上市公司，为流动性改善提供有效支撑。此外，《意见》着眼于促进投融两端动态平衡与结构优化，在投资端方面推出了一系列改革措施，并将同步完善融资融券机制，一是推出转融通和做市借券，二是扩大融资融券标的范围，允许北交所股票自上市首日纳入两融标的范围，存量上市公司全部纳入融资融券标的股票范围等。

另据了解，目前，北交所上市公司已有217家，是开市时的近3倍，体现了“更早、更小、更新”的服务特色。北交所上市公司中，国家级专精特新“小巨人”企业占比超四成，高新技术企业占比超九成。同时，北交所初步构建了一套契合中小企业特点的基础制度，上市公司累计公开发行融资超440亿元，平均每家融资2亿元，对新三板创新层、基础层的带动效果不断增强。

(责编：郝帅、吕骞)

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