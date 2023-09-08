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我国秋粮陆续进入成熟期 长势总体正常丰收有希望

2023年09月08日08:37 | 来源：人民网
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人民网北京9月8日电 （记者李栋）当前，我国秋粮陆续进入成熟期，距离大面积收获还有不到1个月。主产区正分类施策，力促稳产丰收。

农业农村部最新农情调度显示，当前华北、黄淮海除局部洪涝灾区外，大部分地区土壤墒情好，利于秋粮作物生长发育；南方中晚稻长势明显好于上年；西北除局部受旱地区外，秋粮长势总体正常。

眼下，云南洱海流域万亩绿色生态水稻丰收在即，9月4日，大理州植保站最后一次对水稻病虫害进行了检测。

“今年稻飞虱发生迁入期提前，水稻南方黑条矮缩病呈迅速扩散蔓延态势。叠加前期高温干旱，近期高温雨水较多，极易有水稻病虫害的暴发流行。”大理州农业农村局相关负责人介绍。

保证秋粮丰收，要做好“虫口夺粮”。据介绍，目前，当地水稻大部分处于抽穗-扬花授粉-灌浆期，稻瘟病、恶苗病、白叶枯病、稻飞虱、螟虫、粘虫成为水稻丰产的主要威胁。

“大理州植保植检站以洱海流域为重点，通过系统监测点，派出专业技术人员75人次，深入田间地头，调查水稻病虫害发生情况。”该负责人说，通过建立水稻病虫害综合防控示范区2000亩，督促指导12县市开展水稻病虫害田间监测与防治，为科学有效防控农作物病虫害，保障粮食生产安全提供了有力支撑。

   为做好秋粮作物病虫害防治等工作，财政部、农业农村部近期下达中央财政农业防灾减灾救灾资金7.23亿元。其中安排水稻病虫害防治资金3.71亿元，支持江西、湖南等省份做好稻瘟病、水稻“两迁”害虫等水稻病虫害防治相关工作。

9月底，全国秋粮将陆续迎来大面积收获。“各主产区要通过分类施策，持续抓好秋粮后期田管。”农业专家介绍，在东北地区要重点防早霜；在黄淮海和西北地区抓好“一喷多促”；在南方地区落实水稻增施粒肥、扩种晚秋作物，努力实现灾区少减产、非灾区多增产。

(责编：杨曦、高雷)
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