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深圳出现超历史记录特大暴雨 七项雨量记录破极值

毛思倩、李思佳
2023年09月09日08:36 | 来源：新华网
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原标题：深圳出现超历史记录特大暴雨 七项雨量记录破极值

　　新华社深圳9月8日电（记者毛思倩、李思佳）深圳市气象台8日下午通报，受台风“海葵”残余环流、季风和弱冷空气共同影响，7日傍晚到8日上午，深圳出现了超历史记录的特大暴雨，具有“强度超强、持续时间超长、强降雨范围超大”的特征，截至8日15时00分，此次降雨打破了深圳1952年有气象记录以来7项历史极值。

　　据统计，7项历史极值包括最大2小时滑动雨量（记录雨量为195.8毫米，出现在盐田区正坑气象站）、最大3小时滑动雨量（记录雨量为246.8毫米，出现在盐田区正坑站）、最大6小时滑动雨量（记录雨量为355.2毫米，出现在罗湖区东门站）、最大12小时滑动雨量（记录雨量为465.5毫米，出现在罗湖区小梧桐站）、最大24小时滑动雨量（记录雨量为559.6毫米，出现在罗湖区小梧桐站）、最大48小时滑动雨量（记录雨量为615.4毫米，出现在罗湖区小梧桐站）、最大72小时滑动雨量（记录雨量为616.4毫米，出现在罗湖区小梧桐站）。滑动雨量是指该时刻往前滑动一段时间内的雨量，也就是逐分钟统计过去一段时间（比如1小时）的累计雨量。

　　深圳市气象台预报员罗欣介绍，造成本次极端特大暴雨的原因，一是台风“海葵”的残余环流长时间维持，自7日8时至8日8时在粤西附近稳定少动，深圳处于低压东侧气流汇合区内，为强降雨的长时间维持提供了有利条件；二是深圳附近三股气流辐合，且夜间季风突然加强，边界层急流急剧加强到25米/秒，使水汽在深圳附近小范围急剧辐合；三是有弱冷空气卷入，低压、季风和弱冷空气三者叠加有利于降水云团的形成；四是强降雨云团源源不断从香港生成并向深圳移动，导致降雨持续时间长，累计雨量大。

　　预计深圳8日夜间至9日有大雨到暴雨局部大暴雨，10日有局部暴雨，11日降雨明显减弱。

(责编：孙红丽、李楠桦)
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