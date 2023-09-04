原标题：吐鲁番做活了“水”文章

【沿着河湖看新疆】

◎本报记者 朱 彤

吐鲁番是中国最干旱的地区，在这里，水显得弥足珍贵。

日前，科技日报记者随“四季看新疆”之“沿着河湖看新疆”主题采访活动来到素有“火炉”之称的新疆维吾尔自治区吐鲁番市。

这里做活“水”文章、为高质量发展提供“水”支撑的故事给人留下深刻印象。

“老”坎儿井有了新目标

傍晚，夕阳西下，炊烟升起。走进吐鲁番市高昌区原种场第三小队，村民们在葡萄架下吃饭、品茶。潺潺流水，一条坎儿井明渠从村民门前穿过。

“我是喝着坎儿井水长大的，村里早通了自来水，但我还是觉得坎儿井的水更甜。每天我都要骑电动三轮车打几桶水烧茶做饭。同时，我家里的200亩葡萄地也用坎儿井水浇灌。”54岁的村民玉山·阿布拉指着门前的明渠说。

在吐鲁番，坎儿井就是“生命之泉”，被当地民众称为“母亲河”。

玉山家门口的坎儿井，被村民称为“琼坎儿井”，意思就是大坎儿井。据称该井有223年历史，村民至今还在使用、饮用坎儿井水。这得益于近年来吐鲁番市采取切实有效的举措，保护好、利用好、传承好这一“活态文化遗产”，不断推动坎儿井保护利用工作实现新突破，让“地下运河”发挥更大价值、惠及各族群众。

自2009年12月以来，吐鲁番市相继实施了第一期至第七期坎儿井保护利用工程，总投资近1亿元，加固维修坎儿井165条，加固竖井口15002个，掏捞明渠、暗渠750公里。通过维修加固，坎儿井的稳定性、耐久性和抗震性有效增强，最大限度地保存了坎儿井的基本形态。

“目前，吐鲁番市有坎儿井997条，其中，有水坎儿井214条，总长度3491.74公里。坎儿井至今仍然在农业生产中发挥着重要作用。随着吐鲁番市节水型城市建设全面深入推进，地下水超采得到有效控制，地下水位逐渐回升，很多坎儿井恢复了水流。”新疆坎儿井研究会秘书长吾普尔·努尔丁说。

今年5月，吐鲁番市提出新目标——申报世界灌溉工程遗产。目前，申报各项工作已完成80%的工作量，准备明年参与世界灌溉工程遗产评审。

让葡萄浇“根”喝水

在吐鲁番市高昌区三堡乡英吐尔村一处葡萄园边，工人们正挖坑埋设滴灌主管道。

眼下，吐鲁番市的葡萄进入晾晒季，各地都在抓紧对葡萄地进行高效节水改造。

吐鲁番市林草局局长薛智林介绍，今年吐鲁番市提出，用3年时间对全市55万亩葡萄地实施高效节水，实现葡萄节水全覆盖，让所有葡萄浇“根”喝水。吐鲁番市今年计划实施葡萄高效节水灌溉工程21.28万亩。

葡萄是吐鲁番的支柱性农产品，其用水与工业、生活、生态等用水的结构性矛盾日益突出，这是吐鲁番长期以来在种植葡萄时绕不开的问题。

为了解决这一结构性矛盾，吐鲁番市启动葡萄高效节水建设三年行动，拿出真金白银支持葡萄高效节水建设，发动技术人员和党员干部深入到农户的田间地头，指导村民安装管道、使用滴灌。

这一行动带来了显著变化。以前，农民采用大水漫灌的方式灌溉葡萄，水分蒸发较快、葡萄沟内杂草易生、用水成本较高。现在，农业灌溉所用水量及成本大幅减少。据测算，到2025年，该市通过实施葡萄节水，可实现年节水量1.77亿立方米。

“采用滴灌灌溉，把水直接灌溉在葡萄根系区域，能够维持作物根系的水分，有利于水肥一体浇灌，促进葡萄产量和品质的提高。我们正在全乡全面推广开展水肥一体化葡萄标准化栽培管理技术。”吐鲁番市高昌区三堡乡副乡长苏巴提·苏来曼说。

引水工程优化水资源配置

经过2个小时的颠簸，记者随采访团来到吐鲁番市大河沿引水工程现场，水库碧波荡漾，与远山相映成景。分水房里机器轰鸣，工作人员正在对阀门等设备进行日常巡查。

吐鲁番是典型的干旱地区，年降水量仅16毫米，蒸发量却高达3000毫米以上，长期面临缺水难题。

2015年底，国家开始启动实施大河沿引水工程。工程在吐鲁番山区上游建水利枢纽，将发源于博格达山的大河沿河引入下游，以彻底解决吐鲁番市生产生活用水问题。2021年，这座水利枢纽开始蓄水，为吐鲁番“解渴”，让戈壁不再缺水。

吐鲁番市高昌区农村安全饮水服务中心主任依沙克·胡吉说，大河沿引水工程建成后，优化了大河沿河水资源配置，提高了城镇供水保证率，解决了灌区季节性缺水问题。

河流下游的群众成为引水工程最直接的受益者。以前下游部分群众急用水时用不上，还要饱受洪灾之害。

吐鲁番市红柳河园艺场农户刘军说，过去每到5月葡萄开花期，用水量大增，经常无法充足浇水。如今，每当进入葡萄用水高峰，只要提前报送用水计划，引水工程就会提供充足的灌溉用水。

(责编：王震、陈键)

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