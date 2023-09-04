人民网北京9月4日电（记者杨虞波罗）据中央气象台消息，今年第11号台风“海葵”（HAIKUI）的中心已于昨天（9月3日）晚上7点50分前后移入台湾海峡南部海面，晚上8点钟由强台风级减弱为台风级，今天（4日）早晨5点钟进一步减弱为强热带风暴级，中心附近最大风力有11级（30米/秒），中心最低气压为975百帕。预计，“海葵”将以每小时10公里左右的速度向西偏北方向移动，逐渐向闽粤交界一带沿海靠近，并将于5日上午在福建漳浦至广东惠来一带沿海登陆，预计登陆时强度为热带风暴级到强热带风暴级（23-28米/秒，9-10级），登陆后向偏西方向移动，强度逐渐减弱。

受台风“海葵”影响，昨日，台湾中东部和南部、浙江东南部、上海西部等地部分地区出现暴雨，台湾东部和南部出现大暴雨或特大暴雨，花莲县局地降雨量超过700毫米；台湾中东部和南部、福建中部沿海等地出现8-10级阵风，台湾东部沿海和福建福州、莆田、泉州等沿海局地达12-14级。另外，受“苏拉”及其残留云系影响，广西中西部和东南部、广东西部等地出现大到暴雨，广西局地大暴雨。

预计9月4日08时至5日08时，巴士海峡、台湾海峡、台湾以东洋面、东海南部及钓鱼岛附近海域、南海东北部以及浙江南部沿海、福建沿海、广东东部沿海、台湾岛及沿海将有6-8级、阵风9-10级大风，部分海域或地区的风力有9-10级，阵风11-12级，“海葵”中心经过的附近海面或地区的风力有11级，阵风12-13级。

受台风“海葵”影响，4日至6日，台湾岛、福建、广东中东部、浙江东南部、江西南部、湖南东南部等地将有强降雨天气。9月4日08时至5日08时，福建南部和东部、广东东部、浙江东南部、台湾岛大部等地有大到暴雨，其中，福建东部、广东东北部、台湾岛东北部和西南部等地部分地区有大暴雨，福建东南部沿海局地特大暴雨（250-300毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30-50毫米，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

气象专家提醒，台风“海葵”昨日登陆台湾岛后强度明显减弱，但未来其在台湾海峡的行进速度较慢，东南沿海地区仍需警惕“海葵”可能带来的风雨影响。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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