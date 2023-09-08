人民网北京9月8日电 （记者李彤）近年来，全球市场对ESG信息披露的需求不断增长。为什么要进行ESG信息披露，需要遵循哪些标准与准则？

“ESG披露正在从‘选择题’变为‘必答题’”“我们要讲好ESG的‘中国故事’”“相关法律法规和准则有待进一步精细化”。在2023年中国国际服务贸易交易会期间举办的论坛上，参会嘉宾围绕“ESG与高质量发展”的主题，分享了ESG理念的实践经验。有嘉宾表示，当前我国经济正在经历深刻的转型与变革，环境与发展进行深层次连接。践行ESG理念，对于推动我国高质量发展具有积极意义。

ESG，即Environmental(环境)、Social(社会)和Governance(公司治理)的缩写，是关注企业非财务绩效的投资理念和评价标准。

在会议上，中国工程院院士、中国工程院原副院长杜祥琬表示，低碳发展是社会各界近年来关注ESG发展的热点，实现双碳目标呼唤深度的管理创新、科技创新、金融支持和企业参与。需要把握好节奏，积极而稳妥进行，防止一刀切、简单化带来的无效投资，要先立后破、把好事办好，推动经济社会变革和进步。

围绕投资市场对ESG理念的关注，华软资本总裁江鹏程认为，当前投资正从价值投资转向价值观投资，整个投资体系逐渐完善，主动承担社会责任已经成为投资评估的关键一环。虽然这一过程中会经历阵痛，但为了构建更加良性的商业循环体系，需要直面带来的困难和挑战。

“披露相关信息有利于倒逼企业完善自身的ESG策略和体系建设，规范企业运营。同时，ESG信息是对企业财务信息的补充，有助于投资者和利益相关方通过更多维度加强对企业的了解，从而全面地评估企业的现状与发展潜力。”有参会嘉宾说，不少中国上市公司对国际机构给出的评级结果不满意，认为评级低了。但某种程度上，是企业没有通过ESG报告向外界披露数据，导致了信息的不对称。

浩丰科技董事长王剑表示，在企业的发展策略上，ESG理念要从公司的决策机构发起，管理层去执行，这样才能更好地落地。在执行过程，企业要有明确的机制，并进行相应的规划、时间节点的回顾。这包括评价体系的设立，有了相应的机制后才能确保推进过程的健康、可持续。

记者梳理发现，当前通信行业对隐私与数据安全的信息披露比例更高、娱乐科技行业更重视未成年人信息保护、电子信息技术与设备行业着重突出员工健康与安全、新能源企业重点披露包装材料与废弃物等。不同行业在践行ESG理念时，在积极探索将我国特色的乡村振兴、共同富裕等内容融入国际话语系统，利用国际投资者可以理解的语言，帮助他们理解中国市场。

“不同细分行业、不同发展阶段的企业对ESG实践、信息披露等有着更为细致的侧重。”量子之歌集团联合创始人白柏表示，这反映出了细分行业在ESG领域的不同潜在需求和工作重点。以自身为例，他说：“居民对于投资的认知在不同的地区存在较大的差距。我们希望借助技术的力量让用户都能够享受到专业、易懂、便捷的在线学习服务，提高大众差异化的学习需求，助力全民金融素养的提升。”

不少业内人士看来，我国ESG信息披露还有不小的提升空间。由于没有统一的标准，这也给投资者、企业和监管者增加了困扰。

商务部中国世贸组织研究会会长、商务部原副部长崇泉认为，ESG理念还存在一些问题有待解决。例如，完善积极的奖励机制，在评价标准上要前后打分一致，要与当地的经济发展、环境保护、社会治理、产业发展程度相匹配。

有参会嘉宾建议，加强ESG生态中的基础设施建设，借助ESG研究机构、评级机构、数据服务机构等第三方力量，不断推动ESG信息披露效力的提升。

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经