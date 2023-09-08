人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

减排二氧化碳3.5亿吨 国内首座液化天然气接收站接卸量突破亿吨

2023年09月08日17:43 | 来源：人民网
小字号
从澳大利亚来的“能源信心”号液化天然气运输船正在靠泊大鹏液化天然气码头。受访者供图
从澳大利亚来的“能源信心”号液化天然气运输船正在靠泊大鹏液化天然气码头。受访者供图
1234

人民网北京9月8日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，9月7日，国内首座液化天然气接收站——广东大鹏液化天然气接收站自2006年投运以来累计接卸量突破1亿吨，相当于我国一年的城市燃气消费量，是国内首座接卸量超亿吨的液化天然气接收站。

据介绍，自投产以来，广东大鹏液化天然气接收站供应范围覆盖广州、深圳、东莞、佛山、惠州和香港等粤港澳大湾区的6座城市，供气量满足7000万人口用气需求，约占广东省同期天然气消费量的三分之一。同时，广东大鹏液化天然气接收站还是香港城市燃气的唯一气源，供港气量占香港同期天然气消费量四成。

“据测算，与使用同等热量的煤炭相比，1亿吨液化天然气可减排二氧化碳3.5亿吨，减排二氧化硫320万吨，减排烟尘167万吨，减排效果相当于植树7亿多棵，在推动粤港澳大湾区经济社会高质量发展的同时，对区域环境改善和低碳发展具有重要意义。”中国海油广东大鹏液化天然气有限公司总裁郝云峰表示。

国家能源局此前发布的《2023年中国天然气发展报告》指出，天然气作为最清洁低碳的化石能源，是我国新型能源体系建设中不可或缺的重要组成部分，当前及未来较长时间内仍将保持稳步增长；天然气灵活高效的特性还可支撑与多种能源协同发展，在碳达峰乃至碳中和阶段持续发挥积极作用。

对于液化天然气而言，近年来，我国已经形成了生产、储运、综合应用等完整的产业链条。作为液化天然气产业链中的环节之一，截至目前，国内已建成液化天然气接收站27座，年接收能力超过1.2亿吨；在建液化天然气接收站超过30座，建成后接收能力将超过2.1亿吨/年。

(责编：王连香、高雷)分享让更多人看到

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部