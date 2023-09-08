从澳大利亚来的“能源信心”号液化天然气运输船正在靠泊大鹏液化天然气码头。受访者供图

人民网北京9月8日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，9月7日，国内首座液化天然气接收站——广东大鹏液化天然气接收站自2006年投运以来累计接卸量突破1亿吨，相当于我国一年的城市燃气消费量，是国内首座接卸量超亿吨的液化天然气接收站。

据介绍，自投产以来，广东大鹏液化天然气接收站供应范围覆盖广州、深圳、东莞、佛山、惠州和香港等粤港澳大湾区的6座城市，供气量满足7000万人口用气需求，约占广东省同期天然气消费量的三分之一。同时，广东大鹏液化天然气接收站还是香港城市燃气的唯一气源，供港气量占香港同期天然气消费量四成。

“据测算，与使用同等热量的煤炭相比，1亿吨液化天然气可减排二氧化碳3.5亿吨，减排二氧化硫320万吨，减排烟尘167万吨，减排效果相当于植树7亿多棵，在推动粤港澳大湾区经济社会高质量发展的同时，对区域环境改善和低碳发展具有重要意义。”中国海油广东大鹏液化天然气有限公司总裁郝云峰表示。

国家能源局此前发布的《2023年中国天然气发展报告》指出，天然气作为最清洁低碳的化石能源，是我国新型能源体系建设中不可或缺的重要组成部分，当前及未来较长时间内仍将保持稳步增长；天然气灵活高效的特性还可支撑与多种能源协同发展，在碳达峰乃至碳中和阶段持续发挥积极作用。

对于液化天然气而言，近年来，我国已经形成了生产、储运、综合应用等完整的产业链条。作为液化天然气产业链中的环节之一，截至目前，国内已建成液化天然气接收站27座，年接收能力超过1.2亿吨；在建液化天然气接收站超过30座，建成后接收能力将超过2.1亿吨/年。