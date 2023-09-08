人民网北京9月8日电 （记者王连香）据乘用车市场信息联席会（以下简称乘联会）发布数据显示，2023年8月乘用车市场零售达192.0万辆，同比增长2.5%，环比增长8.6%。今年累计零售达1322.0万辆，同比增长2.0%。

数据显示，8月，自主品牌零售100万辆，同比增长17%，环比增长6%，国内零售份额为52.1%，同比增长6.1个百分点；2023年自主品牌累计份额50%，同比增长4.7个百分点。8月自主品牌批发市场份额57.6%，同比增长8.6个百分点。

8月，中国新能源乘用车出口7.8万辆，同比增长1.7%，环比下降11.8%，占乘用车出口的24%。其中，纯电动占比新能源出口的93.3%，A0+A00级纯电动出口占新能源出口的50%。

此外，自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量，传统车企转型升级表现优异，比亚迪汽车、奇瑞汽车、长安汽车、吉利汽车、长城汽车等传统车企品牌份额均提升明显。

据乘联会分析，今年8月车市零售达到历史同期最高水平，较2017年8月零售峰值增长了2%，加上8月成都车展的召开，前后有大量的新车和低价款车型推出，所以消费需求也会有所释放。

(责编：王连香、高雷)

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