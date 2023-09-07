人民网北京9月7日电 （王绍绍）据自然资源部消息，北京时间2023年9月5日13时55分，由自然资源部组织的中国第13次北冰洋科学考察队搭乘“雪龙2”号极地科考破冰船，在作业期间，抵达北纬90度暨北极点区域。

中国第13次北冰洋科学考察队抵达北极点。自然资源部供图

考察队在北极点重点围绕大气、水文、生物及海冰情况开展了冰站调查和海洋综合调查作业，填补了我国北冰洋考察在北极点区域调查数据的空白，有助于进一步了解该区域海冰和洋流变化过程，加深对北冰洋快速变化及其生态响应的认识，为有效应对全球气候变化对我国的影响提供数据支撑。

中国第13次北冰洋科学考察队在北极点附近开展海冰综合作业。自然资源部供图

此次科学考察是我国科考船第一次抵达北极点区域开展综合调查，考察队于今年7月12日从上海出发，预计将于9月下旬返回国内。

(责编：杨曦、高雷)

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