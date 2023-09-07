人民网记者 孙海峰 申亚欣 刘凡 马天翼 申佳平 杨倩

夏末初秋，圣彼得堡涅瓦河畔，粼粼碧水与古典建筑相映成趣。近日，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道团赴俄罗斯第二大城市圣彼得堡采访，对话中国驻圣彼得堡副总领事张晓庆，聆听民心相通、共享发展的精彩故事，见证真诚交流、务实合作的“友谊之花”。

中国驻圣彼得堡副总领事张晓庆接受人民网专访。人民网记者 马天翼摄

人民网：今年是“一带一路”倡议提出十周年，中俄在共建“一带一路”和欧亚经济联盟建设对接框架内开展了多领域合作。请问在中国驻圣彼得堡总领事馆领区内，中俄地方合作取得了哪些重要成果？

张晓庆：2013年，习近平主席提出了共建“一带一路”重大合作倡议，到今年已经是第十年了。十年来，中国坚持共商共建共享原则，不断推进“一带一路”建设，将“一带一路”打造成为当今世界最大规模的国际合作平台。

俄罗斯是 “一带一路”建设的重要合作伙伴。十年来，在两国元首政治引领下，中俄两国共同推进“一带一路”建设，从理念转化为行动，从蓝图变成实际，打造成为两国的“发展带”，惠及人民的“幸福路”。

地方合作是中俄合作的一个重要组成部分，近年来，两国关系保持稳定发展关系，为领区各州市和中国各省市开展合作提供了重要政治前提，推动地方合作不断取得新的成果。一方面是友城交往更加密切。今年是圣彼得堡和上海结好35周年，青岛市和广东省也是圣彼得堡的友好省市，领区的其他地方和中国福建、黑龙江、山东、四川、陕西等地也建立了友城或者友好合作关系。目前，总领馆正在积极推动圣彼得堡、阿尔汉格尔斯克同中国的浙江、江苏、辽宁等地建立友好联系，开展交流合作。

新冠疫情期间，中国有很多的友城也向领区捐赠抗疫物资，疫情防控措施进入新阶段后，两国线下交流也正在逐步恢复，今年以来黑龙江省、辽宁省以及哈尔滨市、双鸭山市等省市政府代表团到访了领区。

另一个方面，务实合作持续深化。领区各地同中国有关省市在双方合作路线图框架内稳步开展经贸、投资和物流等领域的合作，双方举办了经贸推介会和企业洽谈会，还有一些特色商品展等活动，不断探索、挖掘新的合作机遇。

中国驻圣彼得堡副总领事张晓庆（右）接受人民网记者申佳平采访。人民网记者 刘凡摄

人民网：数据显示，2022年，中俄双边贸易额达到创纪录的1902.71亿美元，同比增长29.3%，中国连续13年稳居俄罗斯第一大贸易伙伴国。十年来，圣彼得堡领区内两国经贸合作呈现出哪些新变化和新趋势？

张晓庆：近年来，中国和俄罗斯的经贸合作发展非常快，中国已经长期保持圣彼得堡和西北联邦圈第一大贸易伙伴国的地位。圣彼得堡作为俄罗斯第二大城市，经济实力发达，工业基础雄厚，地理位置优越，营商环境良好，所以同中国开展经贸合作有互补优势。

十年来，从具体数据来看，中国和圣彼得堡双边经贸额从2013年的76亿美元上升到2021年89亿美元，提高了17%；中国在圣彼得堡对外贸易总额中占比从14%上升到了16%。在双边贸易额持续扩大的同时，双边贸易结构不断完善，商品种类也在丰富。从传统的木材、矿产资源等西北联邦区的优势产品，到现在食品、农产品对华出口保持持续增长趋势，植物油、谷物和肉类已经进入圣彼得堡和西北联邦区对华出口前十大类商品之列。中国对圣彼得堡和西北联邦区出口的产品主要是机电产品，占比超过了四成。

第二个方面，合作内涵日益丰富。十年来，入驻领区的中资机构和企业在数量和质量上都急剧增长。目前圣彼得堡的中资机构和项目涵盖工业制造、基建化工、银行金融、物流运输、生物制药、科研等诸多领域。双方在传统合作的基础上，还不断探索新兴领域合作，比如新能源、文化创意、跨境电商等。

人民网：中俄经济和贸易合作正在走向高质量发展。您认为未来哪些领域的合作将进一步提升？

张晓庆：当前来看可能是基础建设。一些中国企业在俄罗斯考察项目，特别是物流运输、公路建设领域。另外，圣彼得堡领区毗邻北极，俄罗斯政府对北极的开发和研究投入也非常大，所以在北极航道的基础设施建设、航路维护方面，双方可以开展更多合作。

今年以来，俄罗斯进口中国汽车的数量急剧增长。中国汽车受到了当地老百姓的欢迎。未来在充电基础设施保障等方面，两国企业可以积极开展交流合作。

人民网：今年6月份，圣彼得堡爱乐乐团在中国进行了非常盛大的全国巡演，得到了观众的热烈反响。共建“一带一路”不仅要搭建开放的经济合作平台，还要建设丰富的文化交流平台。在促进中俄双方人文交流方面，总领馆都做了哪些工作？

张晓庆：圣彼得堡是俄罗斯的文化之都，文化底蕴非常深厚，有很多文化机构。圣彼得堡的博物馆、图书馆、专业院团同中国的对口单位建立了密切的关系，交流频繁。今年防疫措施优化后，俄罗斯著名指挥家捷杰耶夫率领马林斯基剧院交响乐团重返中国舞台，在中国国家大剧院和长城举办了多场音乐会。

总领馆和圣彼得堡市政府已连续九年举办“欢乐春节”系列活动，在该项目下还举办了中小学新春联欢会、摄影比赛、音乐大师班，商务论坛活动，得到了当地民众的热烈欢迎和高度评价。

在教育方面，众所周知，圣彼得堡拥有众多优质高等院校，比如圣彼得堡国立大学、圣彼得堡国立经济大学、列宾美院、赫尔岑师范大学等，这些大学和国内多所高校建立了联系，在联合办学、互派留学生等方面成果显著。在圣彼得堡领区中国留学生数量已经超过1.5万人。

领区还有一个特点是汉语教学。圣彼得堡在汉语教学方面历史悠久，拥有强大的政策支持，完备的资源配备和设备保障，以及比较成熟的教育体系。有利于培养更多的汉语人才，以增进民心相通，服务两国合作。

另外，圣彼得堡也是享誉世界的旅游名城，普斯科夫州和诺夫哥罗德州历史悠久，卡累利阿共和国山清水秀。随着疫情阴霾散去，我相信中国游客也会很快回归。

人民网：今年年初，中国公布了首批试点恢复公民出境团队旅游的20个国家名单，俄罗斯是其中之一。未来，总领馆会推出哪些便利化措施为游客服务？

张晓庆：总领馆立足自身职责，充分发挥桥梁纽带的作用，推动领区各州市和中国各省市在经贸、文化、旅游、科技、教育等方面开展了许多合作。一如既往地积极践行“外交为民”的理念，做好领事保护和服务工作，确保领区中国公民的合法权益。

为了满足双方正常的人员往来，总领馆采取了很多措施，比如从疫情期间每周一个工作日半天对外接待，调整至目前五个工作日全天开放，全力保障俄公民及俄方重要团组、人才等赴华需求，给双方人员往来提供便利。

中国驻圣彼得堡副总领事张晓庆（左四）与人民网记者合影。

(责编：杨曦、吕骞)

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