人民网北京9月7日电 （记者李栋）近日，市场监管总局联合农业农村部印发《关于开展农作物种子认证工作的实施意见》（以下简称《实施意见》），这标志着国家统一推行的农作物种子认证制度正式建立。

端稳中国饭碗，实现粮食安全，必须攥紧中国种子。“农作物种子认证是认证机构根据企业自愿申请，对农作物种子质量开展的合格评定活动。”相关负责人介绍。

《实施意见》主要包括以下内容：一是确定了农作物种子认证“统一管理、共同规范、政府引导、市场运作”的工作原则，明确了市场监管总局和农业农村部在相关工作中的职责分工。二是明确了农作物种子认证机构的资质条件、审批程序和行为规范要求。三是制定了农作物种子认证推广应用的有关措施，鼓励种子企业获得认证。四是规定了市场监管部门、农业农村部门对农作物种子认证工作的监督管理措施。

种子是发展现代农业、保障国家粮食安全的基础。业内人士认为，种子认证是以高质量种子为目标、强调过程管理的标准化质量保证体系，是实现由“好品种”到“好种子”的有效途径，是体现企业质量管理水平的重要标志，也是国际通行的种子质量管理模式，被誉为好种子的“信用证”、种子企业的“体检证”、国际贸易的“通行证”。

实施农作物种子认证，不仅有利于提升种子质量和种子企业质量管理水平，而且可以提升我国种业的国际竞争力，对推动我国种子“走出去”意义重大。“下一步，市场监管总局和农业农村部还将制订发布农作物种子认证目录、认证实施规则、技术规范等配套文件，并通过多种渠道大力开展农作物种子认证制度宣传和政策解读，推动行业管理、市场流通等领域采信认证结果，共同推进认证工作全面实施。”该负责人说。

(责编：杨曦、高雷)

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