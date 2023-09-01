苏向杲 杨 洁

原标题：抓紧制定存量房贷利率调整操作细则

8月31日，中国人民银行官网发布《中国人民银行 国家金融监督管理总局关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》（以下简称《通知》）后，包括农业银行、建设银行、邮储银行、交通银行、招商银行等在内的多家大中型银行火速发布相关公告，表态将按照市场化、法治化原则，提供高效便捷的线上线下服务，按照《通知》规定，做好降低存量首套住房商业性个人住房贷款利率工作。

当日晚间，农业银行发布《关于调整存量首套住房贷款利率的公告》称，该行在有关部门指导下，正在积极依法有序开展存量首套个人住房贷款利率调整的准备工作。

农业银行表示，将按照市场化、法治化原则，通过线上、线下多渠道提供便利服务，依法合规开展好利率调整工作。

建设银行表示，将积极落实《通知》要求，依法有序推进降低存量首套住房商业性个人住房贷款利率工作，“将在有关部门指导下，抓紧制定具体操作细则，尽快开展利率调整工作。”

此外，交通银行也强调 “依法合规做好组织实施”。

邮储银行当晚同样发布公告称，该行在有关部门指导下，正在积极推进存量首套住房商业性个人住房贷款利率调整准备工作。“我行已在抓紧制定操作细则，将按照市场化、法治化原则，为客户提供线上、线下多渠道便利服务，有效发挥金融机构促进消费、改善民生的作用。”

邮储银行零售业务总监梁世栋在8月31日召开的2023年中期业绩会上表示，第一，按揭存量利率重定价肯定会对整个银行业个人住房贷款有一定影响，利率下调以后会对提前还款有一定的抵补作用；第二，利率下调对整个市场信心的提振也是有一定的作用。

除国有大行外，股份制银行也有所行动。招商银行官网公告表示，正抓紧制定具体操作细则，将尽快开展利率调整工作。

中指研究院指数研究部总经理曹晶晶表示，降低存量房贷利率不仅为借款人节约利息支出，对银行来说，也可减少提前还贷现象。

7月中旬以来，中国人民银行持续发声，指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。此次《通知》指出，“新发放贷款的利率水平由金融机构与借款人自主协商确定，但在贷款市场报价利率（LPR）上的加点幅度，不得低于原贷款发放时所在城市首套住房商业性个人住房贷款利率政策下限”。

“这对借款人而言，具体能够降低多少利率，还要看原贷款发放时城市的贷款利率政策下限以及与商业银行的协商情况。”曹晶晶称。

有关利率调整后续进展信息，上述银行在公告中纷纷表示，将及时在其官网、手机银行、网点等渠道公告。

(责编：杨曦、陈键)

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