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市场监管总局：加强肉制品质量安全监管 落实相关企业质量安全主体责任

2023年08月31日19:07 | 来源：人民网
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人民网北京8月31日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，29日，全国肉制品生产监管暨质量安全提升工作推进会在河南省漯河市召开。

会议指出，各级市场监管部门通过加强基础制度供给、创新监管措施、严格监管执法、推进社会共治，守牢食品安全底线；通过优化服务举措，加大技术帮扶，推动中小肉制品企业做大做强，助力肉制品加工小作坊转型升级。通过加强创新研发、推行先进管理体系、推进智能化制造，提升产品品质和产业链供应链控制水平，实现肉制品产业高质量发展和食品安全持续稳定向好。

会议强调，各级市场监管部门要坚持底线思维，加强肉制品质量安全监管，保证肉制品质量安全，要推动肉制品生产企业进一步落实食品质量安全主体责任，加强产业链风险管控，建立风险清单、措施清单和责任清单，全面提高企业质量安全管控水平；要坚持守正创新，持续落实肉制品质量安全提升工作举措，引导肉制品生产企业不断加强自身管理能力建设，推动产业发展再上新台阶。

(责编：陈键、吕骞)
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