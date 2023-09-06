人民网北京9月6日电 （记者乔雪峰）汽车产业是国民经济的战略性、支柱性产业，汽车消费作为大宗消费，是当前稳经济、促消费的重要手段之一。

有专家表示，二手车可以说是汽车全生命周期承上启下的重要一环，搞活二手车流通，不仅能够盘活汽车存量，还能拉动新车消费，对促进汽车消费具有非常重要作用。

近年来，我国为加快促进汽车消费潜力释放，活跃二手车市场，出台了一系列促进汽车消费的举措。在频繁落地取消限迁促流通的政策之上，今年7月，政府部门推行鼓励提高二手车交易信息透明度，增加平台抽检频率的行业政策。毫无疑问，打通二手车行业车况不透明的堵点，可以进一步促进汽车消费大流通。

在利好政策的加持下，二手车销量也确实得到了回暖。据中国汽车流通协会统计数据显示，2023年1-7月，二手车累计交易量1034.08万辆，同比增长14.54%，与同期相比增加了131.24万辆，累计交易金额为6546.88亿元。

北京大学市场与媒介研究中心数据显示，相比价格，77%的用户更希望能准确透明的了解车况。二手车作为独特商品，专业的静态检测后，每6台车中有1台可能会在7天动态使用中发生车况问题。因此，在成熟的二手车市场，如美国和英国均提供7天试驾的标配服务。

有调研数据显示，超90%的用户在调研中表示买二手车有必要先试驾一段时间。新车只能试驾半小时，二手车却要试驾7天？近日，瓜子二手车推出“先试7天再买车”新标准，通过平台官方检测、在线验车和7天深度试驾实现二手车车况充分透明有保障，尝试解决用户购买二手车最大的阻碍。

上述专家表示，“先试7天再买车”打破了二手车买定离手的传统模式，或将成为二手车购车标配，推动汽车行业高质量增长。

据介绍，瓜子平台提供了约7万辆的优质车源，用户可通过瓜子官方检测、在线验车充分了解车况，选定车源开始7天450公里的深度试驾过程中，既可以动态核验车况，也可判断车辆的适用性。

线上优选车源，线下7天深度试驾的双重购车保障，极大地降低了用户的购车决策难度。对此，中国汽车流通协会会长助理罗磊表示，中国汽车保有量已达3.28亿台，二手车行业虽然一直保持着高增长，析出率却仍不及发达市场。此次推出的购车新方式，在成熟市场已验证对促进二手车交易有着非常积极的作用，“7天试驾保障了用户的购买权益，将加速供给侧品质升级。未来7天试驾有望成为二手车购车的必要环节，可以吸引更多用户消费二手车，推动行业车况质量、流通效率、周转效率的全面提升。”

对此，瓜子二手车方面表示，中国汽车保有量规模化的增长及国家各项利好行业的政策落地已经推动行业走向买方市场，价格壁垒正在被打破，车况有保障将是未来行业高速发展的关键。

(责编：杨曦、高雷)

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