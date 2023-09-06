原标题：银联网络再扩容 云闪付及银行系App受理面持续提升

为持续完善云闪付App、银行系App受理环境，中国银联积极联合产业各方共同推动受理场景建设，进一步满足广大用户的多元支付需求。近日，用户可以使用云闪付App在微信小程序和淘宝、淘特、饿了么、高德地图、飞猪旅行、天猫养车、腾讯视频、微信读书、腾讯动漫、QQ阅读、王者荣耀、全民K歌、QQ音乐、天天爱消除、天天跑酷、真三国无双、欢乐斗地主、QQ炫舞、和平精英等20款App内完成支付。其中天猫养车、饿了么、高德地图以及企鹅体育App还可以使用已加入银联云闪付网络支付平台的银行系App进行支付。

同时，用户使用云闪付App或者银行系App内的“扫一扫功能”可以直接扫描支付宝个人收款码、微信个人收款码以及微信商户收款码并完成支付。

用户在以上场景使用云闪付App支付时，可以参与中国银联推出的云闪付“寻福之旅”活动，最高可赢取10000元红包奖励。用户可打开云闪付App搜索“寻福之旅”进入活动页面，参与更多的优惠活动。另外，用户使用银行系App支付时，也可以参与各个银行的特色优惠活动。

云闪付App以及银行系App持续完善受理环境建设，正是中国银联始终积极拥抱合作、创新，持续加强金融科技赋能的生动实践。未来，中国银联将继续践行“为民支付”初心，秉承“联接创造价值”理念，联合产业各方紧密围绕百姓日常所需，不断丰富创新支付产品，升级优化支付服务，为广大用户打造更佳优质的支付体验，构建惠民利民、互利共赢的数字化支付生态，助推支付行业的高质量发展。

(责编：曹淼、李源)

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