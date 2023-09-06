人民网北京9月6日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，9月5日凌晨，一批汽车、摩托车零配件搭乘货运班列经西部陆海新通道顺利到达钦州中心站，准备乘船出海运往东盟国家。今年1月至8月，西部陆海新通道海铁联运班列累计运输货物56.2万标箱，同比增长12.8%。截至目前，西部陆海新通道海铁联运班列货物运输品类达940多种，运输范围辐射我国18个省区市的61个城市、120个站点，通达全球119个国家和地区的393个港口。

7月下旬以来，西部陆海新通道运输需求持续旺盛，广西沿海铁路货物装卸车保持高位。中国铁路南宁局集团有限公司着力优化班列运输组织，组织中铁联集中心站、广西联运、北港物流召开四方协调会，建立完善一体化管理机制，压缩货物取送作业时间，全力满足西部陆海新通道运输需求。

据悉，今年台风、强降雨等天气频发，南宁局集团公司关注季节性天气变化，加强与地方气象、水利、自然资源、应急管理等部门沟通联动，在受影响路段精准启动防洪应急响应，组织各站段党员业务骨干深入港口各铁路专用线和货物线，对装车全过程进行重点盯控，逐一排查核实线路、设备情况。

南宁局集团公司与客户精细对接了解港存货源和货物状态，积极动员客户加装、灌箱，做好请车、进货和装车准备。针对站场拥堵、雨季湿滑等问题，采取短驳归堆、装载加固等措施，优化港区出车编组条件，加快货物列车开出，有效疏解站场拥堵、应对强降雨影响，保障了运输畅通高效。

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经