时速350公里！渝昆高铁川渝段进入铺轨阶段
2023年09月06日15:08 | 来源：人民网
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人民网北京9月6日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，9月6日9时，重庆至昆明高速铁路重庆至宜宾段（以下简称渝昆高铁川渝段）全面进入铺轨阶段，为全线顺利开通运营奠定了坚实基础。
渝昆高铁是我国“八纵八横”高速铁路主通道之一京昆通道的重要组成部分，线路起自重庆西站，途经重庆市、四川省、贵州省和云南省，接入昆明南站，全长699公里，设计时速350公里，共规划设置21座车站（预留九龙坡站）。
渝昆高铁川渝段位于重庆市和四川省境内，正线全长约292公里，目前已进入铺轨、线上工程及站房建设冲刺阶段，“四电”工程已全面进入设备安装阶段。
针对渝昆高铁川渝段铺轨线路长、交叉施工单位多等实际，建设单位坚持以质量安全为核心，以工厂化、机械化、专业化、信息化支撑为手段，高质量、高效率推进全线工程施工。
目前，江津北、永川南、泸州东、南溪站等站房已进入主体装修阶段，其余工作正在有序推进中。
线路建成投用后，将进一步完善国家综合立体交通网，强化成渝地区双城经济圈与滇中地区之间的联系，大幅压缩重庆至昆明的旅行时间，极大改善沿线群众出行条件，促进沿线经济社会高质量发展。
(责编：王连香、高雷)
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