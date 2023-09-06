人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国联通亮相2023中国国际数字经济博览会

2023年09月06日14:25 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月6日电 （记者栗翘楚）9月6日，以“工业互联网赋能千行百业，数字经济引领高质量发展”为主题的2023中国国际数字经济博览会在河北开幕。作为本次大会参展单位,中国联通以工业“智”脑，数“慧”千行百业为主题，携格物Unilink国家级“双跨”工业互联网平台以及“智联钢铁云”参展，同时展示智联工厂、智享工厂、智造工厂三大解决方案，展现推动数字经济社会高质量发展的创新成果。

中国联通展台。受访者供图

中国联通展台。受访者供图

当前，工业互联网正成为激活数据要素潜能、驱动数字经济高质量发展的新引擎。云网端工业互联网基础设施能力、1+X全链条产品能力、数智定制能力……中国联通正以数字化、网络化、智能化加速推动工业变革，通过打造智联工厂、智享工厂、智造工厂三大解决方案，助力工业企业“上云用数赋智”，全方位推进中国式现代化建设。

在智联工厂版块，中国联通展示了5G-A网络、联通云、物联网平台为一体的“云网端”工业互联网基础设施，并以标识解析平台为纽带、安全态势感知平台为后盾，构筑“以联接为基、以算力为核、以安全为盾”的算网一体底座，推动数字技术与工业深度融合。

在智享工厂板块，作为国家级“双跨”工业互联网平台，中国联通格物Unilink聚合5G、AI、工业大数据、数字孪生、标识解析、微服务等核心能力，为工业企业、生态伙伴、开发者提供丰富的行业解决方案与无感快捷的数智物模型。

在智造工厂板块，由中国联通智慧钢铁军团联合河钢集团、北京科技大学、西安陕鼓动力共同打造的钢铁云平台，通过面向钢铁企业的“云资源+平台+应用”一揽子服务，提供数据采集、加工、共享、治理等全生命周期工具，支持行业内数据跨域流动，打破数据壁垒，实现数据、系统之间的协同。

在成果专区，清晰勾勒了中国联通赋能数字河北的创新成果。此外，中国联通研发的城市级安全能力孪生平台，通过构建安全对象、安全事件、安全态势的三维数字化平台，实现了城市级安全策略在数字城市三维空间中模拟、预判、推演和处置的目标。这种独特的方法，为城市安全带来了全新的思维方式和工具，能够更加准确地分析和处理安全问题。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国联通亮相2023中国国际数字经济博览会
　　人民网北京9月6日电 （记者栗翘楚）9月6日，以“工业互联网赋能千行百业，数字经济引领高质量发展”为主题的2023中国国际数字经济博览会在河北开幕。作为本次大会参展单位,中国联通以工业“智”脑，数“慧”千行百业为主题，携格物Unilink国家级“双跨”工业互联网平台以及“智联钢铁云”参展，同时展示智联工厂、智享工厂、智造工厂三大解决方案，展现推动数字经济社会高质量发展的创新成果。…
2023年服贸会新观察：大模型，改变了金融业的什么？
　　2023年中国国际服务贸易交易会金融服务展。人民网记者 李彤摄 人民网北京9月6日电 （记者李彤）金融业对“模型”并不陌生，“大模型”一字之增，改变了什么？ 正在举办的2023年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”），是观察服务贸易特别是金融业发展的窗口。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部