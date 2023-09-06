人民网北京9月6日电 （记者栗翘楚）9月6日，以“工业互联网赋能千行百业，数字经济引领高质量发展”为主题的2023中国国际数字经济博览会在河北开幕。作为本次大会参展单位,中国联通以工业“智”脑，数“慧”千行百业为主题，携格物Unilink国家级“双跨”工业互联网平台以及“智联钢铁云”参展，同时展示智联工厂、智享工厂、智造工厂三大解决方案，展现推动数字经济社会高质量发展的创新成果。

中国联通展台。受访者供图

当前，工业互联网正成为激活数据要素潜能、驱动数字经济高质量发展的新引擎。云网端工业互联网基础设施能力、1+X全链条产品能力、数智定制能力……中国联通正以数字化、网络化、智能化加速推动工业变革，通过打造智联工厂、智享工厂、智造工厂三大解决方案，助力工业企业“上云用数赋智”，全方位推进中国式现代化建设。

在智联工厂版块，中国联通展示了5G-A网络、联通云、物联网平台为一体的“云网端”工业互联网基础设施，并以标识解析平台为纽带、安全态势感知平台为后盾，构筑“以联接为基、以算力为核、以安全为盾”的算网一体底座，推动数字技术与工业深度融合。

在智享工厂板块，作为国家级“双跨”工业互联网平台，中国联通格物Unilink聚合5G、AI、工业大数据、数字孪生、标识解析、微服务等核心能力，为工业企业、生态伙伴、开发者提供丰富的行业解决方案与无感快捷的数智物模型。

在智造工厂板块，由中国联通智慧钢铁军团联合河钢集团、北京科技大学、西安陕鼓动力共同打造的钢铁云平台，通过面向钢铁企业的“云资源+平台+应用”一揽子服务，提供数据采集、加工、共享、治理等全生命周期工具，支持行业内数据跨域流动，打破数据壁垒，实现数据、系统之间的协同。

在成果专区，清晰勾勒了中国联通赋能数字河北的创新成果。此外，中国联通研发的城市级安全能力孪生平台，通过构建安全对象、安全事件、安全态势的三维数字化平台，实现了城市级安全策略在数字城市三维空间中模拟、预判、推演和处置的目标。这种独特的方法，为城市安全带来了全新的思维方式和工具，能够更加准确地分析和处理安全问题。

(责编：王连香、高雷)

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