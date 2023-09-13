人民网北京9月13日电 （记者杨曦）日前，自然资源部办公厅印发《关于生态产品价值实现典型案例的通知》（第四批）（以下简称《通知》），明确了生态产品价值实现的典型路径、典型模式和后续工作重点，并向各地推荐11个生态产品价值实现典型案例，通过典型示范引领进一步推动实践探索，不断拓宽绿水青山转化金山银山的路径。

11个典型案例分别是：浙江省杭州市推动西溪湿地修复及土地储备促进湿地公园型生态产品价值实现案例、浙江省安吉县全域土地综合整治促进生态产品价值实现案例、江苏省常州市郑陆镇整理资源发展生态产业促进生态产品价值实现案例、福建省南平市推动武夷山国家公园生态产品价值实现案例、山东省东营市盐碱地生态修复及生态产品开发经营案例、青海省海西蒙古族藏族自治州“茶卡盐湖”发挥自然资源多重价值促进生态产业化案例、北京城市副中心构建城市“绿心”促进生态产品价值实现案例、广西壮族自治区梧州市六堡茶产业赋能增值助推生态产品价值实现案例、云南省文山壮族苗族自治州西畴县石漠化综合治理促进生态产品价值实现案例、新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁县天山花海一二三产融合促进生态产品价值实现案例、澳大利亚新南威尔士州生物多样性补偿案例。

前不久召开的全国生态环境保护大会强调，拓宽绿水青山转化金山银山的路径，为子孙后代留下山清水秀的生态空间。《通知》明确，自然资源部将持续发掘自然资源领域特色做法和经验。各地要结合本地区实际情况学习借鉴，组织市县积极探索创新，推动建立生态产品价值实现机制，并将工作中的典型做法和经验及时总结。

(责编：杨曦、吕骞)

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