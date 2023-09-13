人民网北京9月13日电 （记者车柯蒙）9月13日，国内首部聚焦网络安全人才评价的白皮书——《网络安全人才实战能力白皮书-人才评价篇》（以下简称“白皮书”）在国家网络安全宣传周正式发布。

作为《网络安全人才实战能力白皮书》（2022国家网络安全宣传周已发布攻防实战能力篇）的第二篇章，白皮书由国务院学位委员会学科评议组（网络空间安全组）、教育部高等学校网络空间安全专业教学指导委员会指导，北京航空航天大学、中国科学技术大学、永信至诚科技集团股份有限公司担任主编单位。

记者梳理发现，皮书聚焦我国网络安全人才评价领域，基于面向不同群体的大量问卷调研、翔实的网络安全竞赛演练及考核数据，以及产学研用实践专家倾力合作，全面呈现了供给侧和需求侧网络安全人才的基本情况、评价现状、评价需求及网络安全人才评价体系建设情况，打造了一个囊括全频谱类别角色、覆盖完整职业生命周期的“网络安全人才实战能力评价体系”，希望能为各单位实战型人才体系建设提供参考，为国家人才强国和网络强国战略实施建言献策。

当前，人才评价改革已经成为科技时代的发展共识，改革已由“破四唯”迈向“立新标”的实践阶段。

在网络安全领域，人才作为支撑网络强国战略的核心力量，得到了国家及各行业的高度重视，网络安全人才评价现状、人才评价需求、人才评价改革情况等也成为了监管侧、供给侧、需求侧关注焦点。据白皮书调研数据显示，56%的用人单位人才评价工作较为表面化、形式化，甚至从未开展过人才评价；44%的用人单位开展了系列评价工作，但因缺乏统一的评价体系，很难突破改革瓶颈，充分发挥工作实效。

白皮书基于2243份一线网络安全从业人员、网络安全相关专业在校学生、授课教师的问卷调研，以及22530条网络安全竞赛演练及考核数据，从用人单位和院校供需双重视角，分别梳理了相关网络安全人才评价的需求与现状。

为实施国家安全战略，加快网络空间安全高层次人才培养，2015年，国家正式设立网络空间安全一级学科，为我国建设网络安全产业人才梯队提供了坚实基础。白皮书指出，本科及以上院校是培育网络安全人才的主力军，培养了90%的网络安全新生力量。我国院校高度重视学生网络安全实战能力提升，而网络安全竞赛由于高度贴近真实业务场景，且能够快速锻炼、检验学生的实战能力，院校对其有效性的认可度较高，占比63%；为鼓励学生更好地了解网络安全前沿技术应用，通过网络安全竞赛提高自己的专业技能和实际操作能力，75%院校推出了“在网络安全竞赛中获奖，可与院校奖励挂钩”的政策；在参加网络安全竞赛的人才中，45%的学生从大一开始参赛，32%的学生从大二开始参加比赛。

网络安全在当前数字时代变得越来越重要，加速进行网络安全人才统筹规划，建立专有的网络安全人才实战能力评价体系，是院校和用人单位共同的呼唤。数据显示，分别有82%的院校、64%的用人单位希望针对网络安全人才的实践能力，设置特有的评价体系。

同时，评价维度也是网络安全人才实战能力评价体系的重要方面之一。结合调研成果，以及编委专家在人才评价工作方面的实践积累，白皮书提出网络安全人才实战能力评价ASK-P三维结构模型。

不仅如此，白皮书提出了“三级九层”的概念，建议在开展评价工作时，在三个等级的基数上，将每个等级继续细分为二或三层。以此帮助网络安全人才按图索骥，找到正确的职业发展路径；帮助各单位精准区分网络安全人才的能力和素质，科学开展网络安全人才评价，构建塔顶尖、塔体强、塔基厚的人才金字塔。

此外，白皮书还围绕网络安全人才评价，从“加强统筹协调、完善政策体系”“优化人才岗位，践行人才分类分层施策”“完善评价体系，筑牢人才强基”等方面提出了诸多可行建议。

(责编：郝帅、吕骞)

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