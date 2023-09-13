人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

《网络安全人才实战能力白皮书-人才评价篇》发布

2023年09月13日14:06 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月13日电 （记者车柯蒙）9月13日，国内首部聚焦网络安全人才评价的白皮书——《网络安全人才实战能力白皮书-人才评价篇》（以下简称“白皮书”）在国家网络安全宣传周正式发布。

作为《网络安全人才实战能力白皮书》（2022国家网络安全宣传周已发布攻防实战能力篇）的第二篇章，白皮书由国务院学位委员会学科评议组（网络空间安全组）、教育部高等学校网络空间安全专业教学指导委员会指导，北京航空航天大学、中国科学技术大学、永信至诚科技集团股份有限公司担任主编单位。

记者梳理发现，皮书聚焦我国网络安全人才评价领域，基于面向不同群体的大量问卷调研、翔实的网络安全竞赛演练及考核数据，以及产学研用实践专家倾力合作，全面呈现了供给侧和需求侧网络安全人才的基本情况、评价现状、评价需求及网络安全人才评价体系建设情况，打造了一个囊括全频谱类别角色、覆盖完整职业生命周期的“网络安全人才实战能力评价体系”，希望能为各单位实战型人才体系建设提供参考，为国家人才强国和网络强国战略实施建言献策。

当前，人才评价改革已经成为科技时代的发展共识，改革已由“破四唯”迈向“立新标”的实践阶段。

在网络安全领域，人才作为支撑网络强国战略的核心力量，得到了国家及各行业的高度重视，网络安全人才评价现状、人才评价需求、人才评价改革情况等也成为了监管侧、供给侧、需求侧关注焦点。据白皮书调研数据显示，56%的用人单位人才评价工作较为表面化、形式化，甚至从未开展过人才评价；44%的用人单位开展了系列评价工作，但因缺乏统一的评价体系，很难突破改革瓶颈，充分发挥工作实效。

白皮书基于2243份一线网络安全从业人员、网络安全相关专业在校学生、授课教师的问卷调研，以及22530条网络安全竞赛演练及考核数据，从用人单位和院校供需双重视角，分别梳理了相关网络安全人才评价的需求与现状。

为实施国家安全战略，加快网络空间安全高层次人才培养，2015年，国家正式设立网络空间安全一级学科，为我国建设网络安全产业人才梯队提供了坚实基础。白皮书指出，本科及以上院校是培育网络安全人才的主力军，培养了90%的网络安全新生力量。我国院校高度重视学生网络安全实战能力提升，而网络安全竞赛由于高度贴近真实业务场景，且能够快速锻炼、检验学生的实战能力，院校对其有效性的认可度较高，占比63%；为鼓励学生更好地了解网络安全前沿技术应用，通过网络安全竞赛提高自己的专业技能和实际操作能力，75%院校推出了“在网络安全竞赛中获奖，可与院校奖励挂钩”的政策；在参加网络安全竞赛的人才中，45%的学生从大一开始参赛，32%的学生从大二开始参加比赛。

网络安全在当前数字时代变得越来越重要，加速进行网络安全人才统筹规划，建立专有的网络安全人才实战能力评价体系，是院校和用人单位共同的呼唤。数据显示，分别有82%的院校、64%的用人单位希望针对网络安全人才的实践能力，设置特有的评价体系。  

同时，评价维度也是网络安全人才实战能力评价体系的重要方面之一。结合调研成果，以及编委专家在人才评价工作方面的实践积累，白皮书提出网络安全人才实战能力评价ASK-P三维结构模型。

不仅如此，白皮书提出了“三级九层”的概念，建议在开展评价工作时，在三个等级的基数上，将每个等级继续细分为二或三层。以此帮助网络安全人才按图索骥，找到正确的职业发展路径；帮助各单位精准区分网络安全人才的能力和素质，科学开展网络安全人才评价，构建塔顶尖、塔体强、塔基厚的人才金字塔。

此外，白皮书还围绕网络安全人才评价，从“加强统筹协调、完善政策体系”“优化人才岗位，践行人才分类分层施策”“完善评价体系，筑牢人才强基”等方面提出了诸多可行建议。

(责编：郝帅、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《网络安全人才实战能力白皮书-人才评价篇》发布
　　人民网北京9月13日电 （记者车柯蒙）9月13日，国内首部聚焦网络安全人才评价的白皮书——《网络安全人才实战能力白皮书-人才评价篇》（以下简称“白皮书”）在国家网络安全宣传周正式发布。 作为《网络安全人才实战能力白皮书》（2022国家网络安全宣传周已发布攻防实战能力篇）的第二篇章，白皮书由国务院学位委员会学科评议组（网络空间安全组）、教育部高等学校网络空间安全专业教学指导委员会指导，北京航空航天大学、中国科学技术大学、永信至诚科技集团股份有限公司担任主编单位。…
汪俊林：坚持长期主义 消费本质是品质
　　人民网北京9月13日电 （记者孙博洋）国家统计局数据显示，今年1-7月，社会消费品零售总额264348亿元，同比增长7.3%，消费复苏势头明显。 数据还显示，1-7月餐饮类消费总额28606亿元，同比增20.5%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部