人民网北京9月8日电 （欧阳易佳）9月8日，国家林草局召开新闻发布会。国家林草局林业和草原改革发展司副司长苏祖云在会上表示，我国34.64亿亩森林蕴藏着丰富的食物资源，其中近7亿亩的经济林提供了干鲜果品、木本油料、饮料调料等森林食物，核桃、油茶、苹果、柑橘、桃、李、柿、枣、咖啡、茶等森林食物深受消费者喜爱，年产量超过2亿吨，是我国继粮食、蔬菜之后的第三大农产品，年产值超过2.2万亿元。

目前，我国木本粮油规模不断扩大。核桃、油茶、油橄榄等木本油料种植面积超过2亿亩。板栗、枣、柿子、松子、仁用杏等木本粮食种植面积1亿亩左右。以林下种植、养殖、采集等为主，提供食用菌、林畜、林禽、蜂蜜、山野菜、浆果等绿色食品的林下经济利用面积约6亿亩，年产值超过1万亿元。

苏祖云介绍，下一步，国家林草局将会同其他部门高质量推进森林食物生产，采取以下措施扩大森林食物供给：第一，进一步完善基础设施建设，修建必要的生产道路、生产管护设施、储藏仓库等设施，改变人种天养局面，提高经济效益。

第二，大力推广良种良艺良法，积极推进集约化经营，加大低产低效林更新改造，采用高接换冠等管理措施提升质量和产量。

第三，在木本粮油生产优势产区集中连片开展规模化、标准化、专业化种植，建设一批木本粮油基地和相对集中连片、类型齐全、带动作用强、区域特色鲜明的林下经济示范基地。

第四，强化科技支撑，重点选育推广高产、抗逆、稳定的木本粮油、林下种植和养殖品种。加大科研攻关力度，尽快突破轻简化栽培、精深加工产品生产工艺、先进适用种植、采收机械等关键核心技术。

第五，加强市场和品牌建设，打造一批有影响力的区域公共品牌、企业品牌。充分利用节庆展会、线上线下等多种渠道及各类新零售模式，推动优势产地、产品加工基地与各大销售平台对接，大力发展冷链贮运、连锁经营、直采直供等现代物流和新型营销方式。（实习生陈瑾对本文亦有贡献）

(责编：王连香、高雷)

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