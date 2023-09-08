人民网北京9月8日电 （欧阳易佳）“我们将推动建立以绿色惠民为核心的林业生态产品价值实现机制，大力培育、合理利用林草资源。”在国家林草局今日举办的2023年国家林业重点展会新闻发布会上，国家林草局林业和草原改革发展司副司长苏祖云说，将重点做好工作以培育绿色优质林产品这一特色，以满足人民日益增长的美好生活需要为出发点和落脚点，把发展成果不断转化为生活品质，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

苏祖云介绍，通过做精一产、做强二产、做大三产，促进产业深度融合。扩大优质林产品有效供给，让绿水青山蕴含的生态产品价值源源不断地转变为金山银山。并且要聚焦保障国家粮油安全，推进油茶等木本油料产业发展。推进树种结构调整、品种改良和基地建设，做优做强特色果品、木本粮油、木本调料、林源饲料等产业。

当前，绿色优质的森林生态产品是人民群众追求美好生活的重要内容。苏祖云认为，还要充分发挥森林资源自然生态属性，大力发展林下中药材产业，加强野生药用生物资源保护，不断提供满足人们对健康生活需求的好药材。

苏祖云补充，应推动生态旅游森林康养产品特色化、规模化、多样化和精品化。大力发展森林康养、休闲观光和自然教育等特色项目，加快建设国家森林步道，重点发展森林保健养生、旅居疗养、健康养老、健康教育等业态，努力打造内涵丰富、特色鲜明、布局合理的森林康养产业体系。并且将搭建林产品展示平台，充分发挥节庆展会的宣传推介作用，为社会推介更多更好的森林生态产品。（实习生陈瑾对本文亦有贡献）

(责编：王连香、高雷)

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