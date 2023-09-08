人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家林草局：培育绿色优质林产品 让生态优势变为发展优势

2023年09月08日15:40 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月8日电 （欧阳易佳）“我们将推动建立以绿色惠民为核心的林业生态产品价值实现机制，大力培育、合理利用林草资源。”在国家林草局今日举办的2023年国家林业重点展会新闻发布会上，国家林草局林业和草原改革发展司副司长苏祖云说，将重点做好工作以培育绿色优质林产品这一特色，以满足人民日益增长的美好生活需要为出发点和落脚点，把发展成果不断转化为生活品质，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

苏祖云介绍，通过做精一产、做强二产、做大三产，促进产业深度融合。扩大优质林产品有效供给，让绿水青山蕴含的生态产品价值源源不断地转变为金山银山。并且要聚焦保障国家粮油安全，推进油茶等木本油料产业发展。推进树种结构调整、品种改良和基地建设，做优做强特色果品、木本粮油、木本调料、林源饲料等产业。

当前，绿色优质的森林生态产品是人民群众追求美好生活的重要内容。苏祖云认为，还要充分发挥森林资源自然生态属性，大力发展林下中药材产业，加强野生药用生物资源保护，不断提供满足人们对健康生活需求的好药材。

苏祖云补充，应推动生态旅游森林康养产品特色化、规模化、多样化和精品化。大力发展森林康养、休闲观光和自然教育等特色项目，加快建设国家森林步道，重点发展森林保健养生、旅居疗养、健康养老、健康教育等业态，努力打造内涵丰富、特色鲜明、布局合理的森林康养产业体系。并且将搭建林产品展示平台，充分发挥节庆展会的宣传推介作用，为社会推介更多更好的森林生态产品。（实习生陈瑾对本文亦有贡献）

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家林草局：我国34.64亿亩森林蕴藏着丰富的食物资源
　　人民网北京9月8日电 （欧阳易佳）9月8日，国家林草局召开新闻发布会。国家林草局林业和草原改革发展司副司长苏祖云在会上表示，我国34.64亿亩森林蕴藏着丰富的食物资源，其中近7亿亩的经济林提供了干鲜果品、木本油料、饮料调料等森林食物，核桃、油茶、苹果、柑橘、桃、李、柿、枣、咖啡、茶等森林食物深受消费者喜爱，年产量超过2亿吨，是我国继粮食、蔬菜之后的第三大农产品，年产值超过2.2万亿元。…
国家林草局：培育绿色优质林产品 让生态优势变为发展优势
　　人民网北京9月8日电 （欧阳易佳）“我们将推动建立以绿色惠民为核心的林业生态产品价值实现机制，大力培育、合理利用林草资源。”在国家林草局今日举办的2023年国家林业重点展会新闻发布会上，国家林草局林业和草原改革发展司副司长苏祖云说，将重点做好工作以培育绿色优质林产品这一特色，以满足人民日益增长的美好生活需要为出发点和落脚点，把发展成果不断转化为生活品质，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部