人民网北京9月18日电 （记者赵竹青）记者从北京市科学技术协会获悉，9月17日，以“数字素养、教育未来”为主题的2023北京国际科学传播交流周在北京开幕。来自世界各地科技界、科学传播界、科学教育界的600多位代表通过线上和线下方式参会，共同探讨公众科学素质提升问题，共同谋划共赢发展新路径。

本次交流周由北京市科学技术协会主办，以“携手合作 共同发展”为永久主题，会期持续9天，设置开幕式及主旨论坛、中外科技馆馆长对话会、北京国际城市科学节联盟年会暨国际科学节圆桌会议、北京国际科技教师大会，青少年科学教育发展交流活动、华北地区科技馆发展论坛等专题平行论坛。

北京市科学技术协会主席、中国科学院院士李静海在欢迎辞中表示，中国十分重视科学普及和公众科学素质的提高，十分愿意与世界各国加强交流与合作，分享科学传播好经验，探索科学传播新模式，促进科学传播的国际合作。交流周是北京市科协推动北京国际科技创新中心、国际交往中心建设的重要行动之一，期待以本次活动为契机，促进国际科学传播更好交流与互鉴、更好共建与共享，让更多最前沿的科学知识惠及全球。

中国自然科学博物馆学会理事长程东红表示，科普场馆的高质量发展是内涵丰富而深刻的命题，科普资源特别是科技场馆不足或者分布不均，制约着科普工作的开展。推动科普场馆的高质量、均等化发展，需要多方携手让科普资源向基层延伸。

亚太地区科技中心协会主席、新加坡科学中心首席执行总裁林直明表示，要用真正的科学技术知识和智慧来开启人们的心智，充分发挥并通过科学博物馆等场所来传播科学知识、启迪科学思想，也要积极拥抱新技术，利用数字化进行高效传播、全面传播。

本次交流周也是第20届全国科普日国际交流板块的重要活动之一。在主旨报告环节，来自加拿大、中国、意大利三个国家不同领域的代表分别围绕数字素养、教育未来等话题进行了分享。交流会期间，还举办了国际科普展览展示，展示了来自多个国家和地区的科普作品，进行了一系列国际科普资源对接和推介活动，推动更多科普资源共享共用。

据了解，伴随着国际科学传播交流与合作在全球广泛深入开展，自2019年发起的北京国际科学传播交流周也受到了越来越多国际组织，科技界、科学传播界、科学教育界专家学者的认可，成为了国内外科学传播领域启迪新思想，提出新理念，开辟新道路的重要平台。作为重要推动国际科学传播的重要力量，近些年北京市科学技术协会一直致力于推动首都科技界开展国际科技交流、对外民间科技人文交流主渠道作用。创新建立了“1+5+N”国际科技组织工作体系，系统化开展了国际科技组织建设服务等工作。

(责编：赵竹青、高雷)

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