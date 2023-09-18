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全球地热领域首项行业标准发布

2023年09月18日14:19 | 来源：人民网
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人民网北京9月18日电 （王绍绍） 9月17日，在2023年世界地热大会上，国际地热协会面向全球首次正式发布《中国地热供暖推荐做法》行业标准。这是全球地热领域发布的第一项行业标准，对推动全球地热行业的标准化、规范化发展具有重要意义。

该项标准由能源行业地热专业标准技术委员会牵头，中国石化、中国石油、北京地质矿产勘查院、天津地热勘查开发设计院、清华大学、中国石油大学、中国地质大学等单位共同研究制定。

据了解，过去五年，在能源行业地热能专业标准化技术委员会的推动下，中国地热领域先后研究制定52项能源行业标准，覆盖地热资源勘查与评价、热储工程、钻完井工程、地热供暖、地热发电等相关专业。

《中国地热供暖推荐做法》以中国地热供暖实践为参照，基于地热能全生命周期可持续开发利用模型制定，给出了中低温水热型地热供暖的推荐做法，包括地热资源评价、热负荷计算、开采方案设计、钻完井工程、供热工程、监测与控制等六部分内容，为全球地热地暖产业提供了完善的技术标准参照。

据悉，此前已在雄县地热供暖项目、曹妃甸供暖项目、高阳地热供暖项目等进行了该项标准的实施和验证，证明该项标准对于地热能产业的评价、设计、建设和规范化运营发挥着引领作用，能够保证实现地热能供暖项目的可持续开发和利用。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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