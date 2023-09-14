城市绿化不能搞“生态形式主义”
2023年09月14日08:57 | 来源：新华社
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随着季节交替，不少城市更新时令花草，扮靓城市“容颜”。但个别地方花大价钱、费大力气引进奇花异草、名贵树木，在采购和管护上花费了大量人力、物力、财力。城市绿化应坚持因地制宜、科学规划，真正做到为百姓植绿、为群众造福。
奇花异草之所以在个别城市绿化中存在市场，原因不一而论。有的是追求视觉效果，认为名贵花种花朵更大、色彩更艳、看点更足，更容易做好城市绿化的表面文章；有的是追求“花园城市”称号，急于打造“网红景观”“流量高地”，树立城市发展新“名片”；有的是以自我感觉代替群众感受，忽略了本地实际自然条件……凡此种种，本质上是“生态形式主义”思想在作祟，念歪了“绿化为民”这本经。当下全党正在深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，要以此为契机，树立正确的城市绿化观，避免出现急功近利、铺张浪费等现象。
城市绿化的目的，是让城市成为人与自然和谐共生的美丽家园，而不是贪美求贵。使城市绿化有效服务于当地生态环境、人居条件、交通道路的提质改善，真正让群众亲近绿色、亲近自然。城市绿化要走科学、生态、节俭的路子，综合考虑绿化的经济性、适宜性、可靠性，选择兼具性价比和生长性的植被苗木，提高城市绿化效率，降低绿化管理成本。与此同时，要坚持因地制宜，结合当地土质、气候、水资源等自然禀赋，安排适宜品种，不搞一刀切。
城市绿化是普惠的民生工程，也是展示城市治理水平的重要窗口。遵循科学规律办事，统筹兼顾民生与环境，才能把城市绿化这件好事办好、实事办实。
新华社北京9月13日电
(责编：王震、陈键)
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