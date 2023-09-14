人民网北京9月14日电 （记者罗知之）中国人民银行将于2023年9月15日发行中华传统瑞兽金银纪念币一套。该套金银纪念币共8枚，其中金质纪念币4枚，银质纪念币4枚，均为中华人民共和国法定货币。

据介绍，该套金银纪念币正面图案均为中华人民共和国国徽，并刊国名、年号。

2克圆形金质纪念币背面图案为装饰龙造型，并刊面额。

2克圆形金质纪念币背面图案为装饰凤凰造型，并刊面额。

2克圆形金质纪念币背面图案为装饰麒麟造型，并刊面额。

2克圆形金质纪念币背面图案为装饰龟造型，并刊面额。

15克圆形银质纪念币背面图案为龙造型，并刊面额。

15克圆形银质纪念币背面图案为凤凰造型，并刊面额。

15克圆形银质纪念币背面图案为麒麟造型，并刊面额。

15克圆形银质纪念币背面图案为龟造型，并刊面额。

纪念币规格和发行量方面，2克圆形金质纪念币为精制币，含纯金2克，直径14毫米，面额20元，成色99.9%，最大发行量4×30000枚。

15克圆形银质纪念币为精制币，含纯银15克，直径33毫米，面额5元，成色99.9%，最大发行量4×80000枚。

(责编：罗知之、吕骞)

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