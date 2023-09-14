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业界：“逃废债代理”渐趋专业化 需协同治理“债闹”黑灰产

2023年09月14日09:40 | 来源：人民网
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人民网北京9月14日电 （黄盛）“在大消保监管体制下，如何打击逃废债，提升消费者权益保护亟待探索。”在新金融联盟近日举办的“保护消费者权益 打击金融黑灰产”座谈会上，参会嘉宾表示，近几年打着“减免息费”“征信修复”等幌子的金融“黑灰产”引发关注，形成的“债闹”产业链对金融机构、社会信用环境、借款人造成了不利影响，挤占了消费者保护和服务用户的资源。建议进一步明晰“黑灰产”的定义，加强防治规范力度，各界共防共治来解决难点、痛点。

“研讨金融黑灰产，需要梳理好四方面的问题。”清华大学五道口金融学院金融发展与监管科技研究中心主任张健华认为，首先是如何定义“黑灰产”，如果能够像打击反洗钱犯罪一样定义清晰，则可以提高规范治理的效率；其次是明确金融代理投诉的从业资质，金融领域具有较高的行业门槛和特殊性；三是金融机构如何在吸纳客户时，选择更理性、成熟的用户，这有利于金融机构的稳定运营；四是消费信贷有着批发、小额、大量、高频的特点，怎样降低诉讼成本，值得关注。

环球律师事务所合伙人宋伟表示，从信用卡套现、消费金融到类信用业务，金融“黑灰产”现象一直受到业界关注。他建议，对于明显是违法违规的行为，要筛选出来加大打击力度。并梳理典型案例，对金融消费者加大教育宣传，震慑不法人员违法犯罪的行为。

有业界人士表示，随着大消保监管体制的确立，如何适应新监管体制、构建与之相匹配的消保服务体系，进一步提升消保质效，这不仅是金融从业者面临的课题，也是全产业需要思考的话题。

“奇网系统为用户提供超2500次反诈预警，将相关技术储备与信息分享给合作伙伴。”奇富科技高级副总裁徐庆宏表示，对机构而言防范金融“黑灰产”要从组织架构、制度体系、内控体系、科技创新等层面发力。例如，在科技方面要搭建消保审核机制，实现用户投诉全流程可追溯，提升客服服务效率。此外，要探索“过度借贷救助机制”，为非主观原因陷入借贷困境的失信人，提供对应的服务支持。

“对于‘黑灰产’属地打击非常重要。”平安银行消保中心主任颜恒建议，要通过整合行业资源开展联合打击，加强联合举报抵制涉嫌“黑灰产”的互联网信息，提升监督管理力度和对金融机构的保护，推动相关政策的出台和司法指导。

参会嘉宾建议，进一步规范投诉机制、净化投诉环境，通过大数据等手段提升对恶意投诉的甄别能力，发现债闹线索及时向监管和执法部门汇报。通过金融机构、监管部门、司法机关之间的通力合作，依法打击违法犯罪行为。

在加强行业自律方面，中国互联网金融协会副秘书长杨农表示，一方面从业机构要切实践行负责任金融的理念，依法保护消费者的合法权益，另一方面协会将组织从业机构加强行业协同，共同应对“黑灰产”的侵害，在国家法律法规和金融监管相关要求的框架下有序推进异常维权信息共享、投诉实名制、职业代理维权人资质要求、网络不良信息处置等工作。

(责编：郝帅、吕骞)
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