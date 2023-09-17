王绍绍

仅用一台电脑、两个转接器和数根导线，软件工程师就完成了上千台新款汽车的线控底盘刹车测试……这是元宇宙技术在智能化操作间的一次应用，也是元宇宙赋能制造业转型的一个缩影。

近日，工业和信息化部等五部门共同印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023-2025年）》（下称《行动计划》），提出构建先进元宇宙技术和产业体系等举措，形成推动元宇宙产业发展合力。

让“元宇宙”从众所共知的概念，走向实体产业的操作间，新技术成为了制造业赛道的强劲加速器。多位专家在接受人民网采访时表示，发展元宇宙产业，通过前沿科技的融合创新，能够推动制造业向高端化、智能化、绿色化的方向发展。

元宇宙助力制造业转型升级

“通过虚拟仿真技术，我们在实验室里就能模拟各种工况，大幅提高研发效率。”一家科技公司的负责人表示，对汽车新技术研发来说，元宇宙带来的是研发模式的革新。通过元宇宙的虚拟仿真技术，生产商可以在降低成本的同时，利用高效率、高精度的电子工具链软件完成对产品的测试、优化与制造。

“元宇宙可以给传统制造业带来多种新一代信息技术的集群效应，并产生重要的集成赋能作用，推动制造业的数字化转型。”中国人民大学教授、元宇宙研究中心副主任程絮森表示，元宇宙技术可以帮助制造业实现从生产加工到销售这一生命周期的数字化转型，同时提升制造业的研发效率、降低培训成本，最终实现供应链的自主可控安全管理。

元宇宙和制造业可以互相赋能，共促进数字经济的高质量发展。

业内专家表示，制造业助力元宇宙应用加速落地，目前的元宇宙存在技术体系复杂、投入成本高、商业化路径不清晰等困境，大多数元宇宙产品及解决方案仍然停留在概念阶段，短时间内难以形成商业闭环。制造业为元宇宙提供了运用场景，解决了落地难题；另一方面，制造业需要元宇宙赋能智能制造，在5G智能引领发展的当下，智能化发展迎来新的机遇，软件技术成为智能制造中极为重要的一环，优化生产过程、提高研发效率、降低培训成本、加强供应链管理等多个过程都需要元宇宙技术进行赋能。

“随着虚拟现实、增强现实、云计算、人工智能等技术的不断发展，元宇宙产业化正在加速推进。元宇宙可以为用户提供沉浸式的虚拟体验，涵盖娱乐、教育、商业、工业等领域，具有非常广阔的市场前景。”程絮森说。

虚实互促赋能实体经济发展

《行动计划》提出，以构建工业元宇宙、赋能制造业为主要目标，大力探索虚实互促的制造业创新变革，在工业关键流程的元宇宙化改造、重点行业工业元宇宙布局、探索工业元宇宙创新应用模式三个方向发力。

构建先进元宇宙技术和产业体系、培育三维交互的工业元宇宙、打造沉浸交互数字生活应用、构建系统完备产业支撑和构建安全可信产业治理体系也备受关注。与此同时，“提升关键技术”“培育产业生态”“工业元宇宙赋能”“强化产业基础”从技术、生态、赋能、产业基础等不同维度也展开了探索实践。

“2021年12月，上海就提出了‘虚拟世界与现实社会相交互的重要平台’的‘元宇宙’建设理念，而本次《行动计划》更是将‘虚实交互’与‘虚实融合’落实为政策，具有重要意义。”复旦大学教授、元宇宙与虚实交互联合研究院院长赵星表示，“虚实互促”的概念是值得关注的重点。

“数字孪生、虚实交互等技术已经在制造业的研发、测试与生产环节中应用，直接带动制造业升级。同时，元宇宙开始带来各类硬件器件和智能交互终端相关的全新高端制造业，拓展了制造业的增长点。”赵星说。

当前，制造业发展“虚实互促”的新赛道正逐渐成熟。赵星表示，元宇宙涉及领域广泛，河南的文旅元宇宙、四川成都的数字内容生产、浙江杭州的web3.0产业、山东的硬件设备、上海的场景应用等，都显示出很大潜力，元宇宙作为数字经济的新赛道，能够推动数字经济发展、赋能实体经济。

技术创新加速产业升级迭代

《行动计划》提出，加强关键技术集成创新。强化人工智能、区块链、云计算、虚拟现实等技术在元宇宙中的融合创新，加快关键技术布局，加紧基础软硬件的研发创新，在高端电子元器件、建模软件等重点方向尽快取得突破。

赵星表示，元宇宙从宏观城市运行，到微观意识存留，为实体经济要素场景的重新组合提供了技术基础与组织空间。在浙江省“元宇宙赋能高端制造业研究”项目中研究发现，台州市的台州湾新区利用元宇宙实现了产业数字化与制造业升级的探索，期间元宇宙硬件相关的光电行业得到了快速发展，引入了多家Led显示屏关键技术企业，短期内形成了良好的产业氛围与创新集群。

《行动计划》按照长远布局和分步落地思路，提出产业发展的目标：到2025年，综合实力达到世界先进水平，培育3—5家有全球影响力的生态型企业，打造3—5个产业发展聚集区，工业元宇宙发展初见成效。核心技术实现重大突破，形成全球领先的元宇宙产业生态体系，打造成熟工业元宇宙，营造健康可持续的产业发展环境。

“元宇宙既有技术集合的内涵，也有产业变革的导向。”赵星认为，元宇宙本质让信息化、数字化、智能化和智慧化过程中未能落地的前沿技术和产业找到系统性出口，应用落地从而助推实体经济的业态更新。

(责编：罗知之、吕骞)

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