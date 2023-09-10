新华社北京9月10日电 题：共筑网络安全屏障——我国网络安全工作取得积极进展

新华社记者王思北

9月11日至17日，以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题的2023年国家网络安全宣传周将在全国范围内统一开展，通过形式多样、内容丰富的系列活动，宣传网络安全理念、普及网络安全知识、推广网络安全技能，营造全社会共筑网络安全防线的浓厚氛围。

没有网络安全就没有国家安全。近年来，在习近平总书记关于网络强国的重要思想指引下，我国网络安全工作取得积极进展，网络安全政策法规体系不断健全，网络安全工作体制机制日益完善，全社会网络安全意识和能力显著提高，广大人民群众在网络空间的获得感、幸福感、安全感不断提升。

网络安全顶层设计不断完善

2023年6月1日，网络安全法施行六周年。这部我国网络安全领域的基础性法律，对个人信息保护、治理网络诈骗、实施网络实名制等方面作出明确规定，成为我国网络空间法治化建设的重要里程碑。

近年来，我国加快推进网络安全领域顶层设计，在深入贯彻落实网络安全法基础上，制定完善网络安全相关战略规划、法律法规和标准规范，网络安全“四梁八柱”基本确立。

颁布数据安全法、个人信息保护法、《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规，出台《汽车数据安全管理若干规定（试行）》《生成式人工智能服务管理暂行办法》等政策文件，让网络安全工作在法治化轨道上运行；制定发布300余项网络安全国家标准，我国网络安全标准国际话语权和影响力显著提升。

建立关键信息基础设施安全保护制度、网络安全审查制度、云计算服务安全评估制度，发布《网络安全审查办法》《云计算服务安全评估办法》，有效防范化解供应链网络安全风险；出台《数据出境安全评估办法》，提升国家数据出境安全管理水平。

建立健全网络安全应急工作机制，实施《国家网络安全事件应急预案》，构建起“全国一盘棋”的工作体系，形成维护网络安全的强大合力。

网络安全教育、技术、产业融合发展

网信事业要发展，离不开高水平的专业人才队伍。

近年来，各地各部门出台系列政策举措，推动加快网络安全学科建设和人才培养进程。

2016年，六部门联合印发《关于加强网络安全学科建设和人才培养的意见》，推动开展网络安全学科专业和院系建设，创新网络安全人才培养机制。设立“网络空间安全”一级学科，实施一流网络安全学院建设示范项目。目前，已有60余所高校设立网络安全学院，200余所高校设立网络安全本科专业。

中央网信办会同相关部门指导武汉市建设国家网络安全人才与创新基地，积极探索网络安全教育、技术、产业融合发展新机制新模式；工信部和北京市共同打造国家网络安全产业园区，重点推动网络安全产业集聚发展、网络安全核心技术突破；全国首个跨省域国家级网络安全产业园区落地成渝，打造引领西部网络安全产业创新发展的高地。

我国网络安全人才培养进程不断加快，技术能力稳步提高，产业体系快速发展，人才培养、技术创新、产业发展的良性生态正在加速形成。

全民网络安全意识和防护技能持续加强

互联网通达亿万群众，连接党心民心。

聚焦强制授权、过度索权等违法违规收集使用个人信息问题，2019年以来，中央网信办、工信部、公安部、市场监管总局联合开展App违法违规收集使用个人信息专项治理，有力震慑违法犯罪行为。

针对非法利用摄像头偷窥个人隐私画面、交易隐私视频等侵害公民个人隐私的行为，2021年5月起，有关部门开展摄像头偷窥等黑产集中治理工作，督促各类平台处置相关违规有害信息、下架违规产品，切实维护人民群众的合法权益。

网络安全为人民，网络安全靠人民。维护网络安全是全社会的共同责任。

2014年以来，国家网络安全宣传周连续9年在全国范围内举办，广泛开展网络安全进机关、进企业、进学校、进社区等活动，以通俗易懂的语言、群众喜闻乐见的形式，有力推动了全社会网络安全意识和防护技能的提升。

如今，各方面齐抓共管的良好局面已经形成，网络安全的共治共建渐入佳境，越来越多的人民群众正自觉成为网络安全的守护者，共同筑牢网络安全之堤。

(责编：王静、胡永秋)

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