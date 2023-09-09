人民网无锡9月9日电 （记者任妍）9月9日，第十八届中国（无锡）国际设计博览会开幕，第二十四届中国外观设计金奖在开幕式上颁发。国家知识产权局局长申长雨、江苏省副省长徐缨、无锡市市委书记杜小刚出席开幕式并致辞，世界知识产权组织（WIPO）总干事邓鸿森通过视频向大会致辞。

第十八届中国（无锡）国际设计博览会启幕。主办方供图

申长雨表示，设计之美集中体现了人们对美的审视、追求和创造。一切美好的事物都是相通的，我们要坚持美人之美、美美与共。第二十四届中国外观设计奖获奖项目更是凝结着设计者们非凡的智慧和创造力。近年来，国家知识产权局不断加大对外观设计的保护力度，赋能高质量发展，积极推进快速协同保护，为权利人提供便捷高效、低成本的维权渠道；加强国际合作力度，深度融入外观设计全球化体系等。希望与会各方充分利用这一平台，让中国之美同世界之美美美与共，以新的设计，创造新的生活。

“今年是中国与世界知识产权组织合作五十周年，是中国创新历程中的一个重要里程碑。”邓鸿森在视频致辞中表示，经过50年的发展，中国已经成为全世界首屈一指的科技创新与创造推动引擎。尽管去年才刚刚加入海牙体系，中国已经是海牙体系的第二大用户。世界知识产权组织期待继续与中国国家知识产权局开展密切合作。

徐缨表示，江苏始终坚持把知识产权工作放在全省高质量发展大局中谋划推进，知识产权强省建设取得明显成效。江苏将以此次博览会为契机，充分发挥知识产权支撑全面创新的基础制度作用，更大力度推进高质量创造、促进高效益运用、加强高标准保护、深化高水平合作，加快推进知识产权强省建设向纵深发展，为谱写“强富美高”新江苏现代化建设新篇章提供坚实保障。

值得关注的是，第二十四届中国专利奖的授奖决定已经于今年7月向社会公布，共评选出中国专利金奖29项，中国专利银奖60项，中国专利优秀奖777项；中国外观设计金奖10项、银奖15项、优秀奖45项。今天开幕式上，还另设三个颁奖环节，分别是第二十四届中国外观设计金奖颁奖、首届江苏专利奖颁奖和第十一届太湖奖设计大赛颁奖。

在主旨演讲环节，中国科学院大学知识产权学院院长马一德，冰墩墩设计团队负责人曹雪，上海美国商会主席谭森（Sean B . Stein），广汽研究院副院长、广汽硅谷研发中心董事兼总经理张帆分别围绕知识产权战略与文化创意产业发展、设计之精准、从外国投资者视角看中国知识产权保护制度、企业自主设计和创新发展话题展开分享。

此届无锡设计博览会以“凝心聚智 知创未来”为主题，展区设置产业生态、设计动能、风华江苏和创意无锡4大展览板块，开设“海牙体系助力中国设计走向世界”和“知识产权促进设计产业高质量发展”两大论坛，为观众带来设计新体验。

(责编：孙红丽、高雷)

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