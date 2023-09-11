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记者去哪儿：城市治理有了数字“流量密码” 百姓幸福感再提升

人民网记者 车柯蒙 王天乐
2023年09月11日08:06 | 来源：人民网
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当前，在数字化转型的推动下，智慧城市建设成为提升城市综合服务效能的重要抓手，打造好宜居、智慧的城市成为各地发展的必答题。

如何打通服务群众的“最后一米”，破解基层治理难点、堵点？在杭州高新区（滨江），为加快推进区级社会治理中心建设，于2022年8月正式上线运行的“滨安码”，成为数字技术赋能城市治理体系和治理能力现代化、全面提升基层治理能力的有益探索。

当城市治理有了数字“流量密码”，数字化技术正为城市治理精细化赋能，提升百姓幸福感、获得感。

加快建设智治体系 打通服务群众的“最后一米”

党的二十大报告指出，要“完善社会治理体系。健全共建共治共享的社会治理制度，提升社会治理效能。”“畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台，健全城乡社区治理体系。”

通过一“码”如何实现群众上报事件1分钟受理、5分钟出动，紧急事项24小时内办结、非紧急事项3个工作日内办结？

采访当日，记者通过手机扫描二维码，进入“一网统管”系统中的“滨安码”应用后，根据诉求点击“我要投诉”“我要咨询”“我要建议”“服务助企”模块，根据指示填入内容后提交，便可在相关页面看到上报的事件，并可对已处理的事件进行评价。

“之前可能需要向好几个部门反映才能解决的情况，现在通过‘一码’就能解决。”杭州市民龙先生告诉记者，现在，日常小事通过“滨安码”都能随手解决。“有一天我发现一台冰柜挡住了地库出口，通过‘滨安码’上报后，很快就得到了解决。”市民杨女士说。

“设立‘民呼我为·滨安码’品牌，探索社会治理实践，是推进社会治理模式创新的有效方法，是为民办实事、解难事、做好事的具体抓手，是高新区（滨江）进一步打造线上线下相集成的‘一网统管’智治体系的积极探索。”杭州高新区（滨江）政法委委员、社会治理中心主任郑思明对《记者去哪儿》栏目表示。

据郑思明介绍，高新区（滨江）以上线“民呼我为·滨安码”综合应用为牵引，通过构建“一码（民呼我为·滨安码）、一中心（社会治理中心）、四平台（基层智治综合应用）、一网格（基层网格）”的1141工作格局，多渠道归集民意，全闭环处置流程，全汇聚治理力量，实现群众上报事件高效受理。

线上线下协同发力 社区服务有温度有速度

近年来，随着数字技术为基层治理赋能，各地基层政府部门加快推进“最多跑一次”、“不见面审批”、“一次办妥”等改革创新举措，百姓获得感、幸福感、安全感持续提升。

在杭州高新区(滨江)社会矛盾纠纷调处化解中心，“办事更便捷”成为不少前来办事百姓口中的关键词。

“我们一楼是一个线下的矛盾纠纷调处化解中心，二楼有一个大数据处理中心，有专门的工作人员处理群众上报事件的流转。”杭州市高新区（滨江）社会治理中心相关负责人告诉《记者去哪儿》栏目，老百姓通过“滨安码”上报的事件，通过大数据中心转交给相关单位办结后，在规定时间内及时反馈。

“我们的宗旨是‘让老百姓最多跑一地’，争取让老百姓少跑、不跑。”该负责人表示，“滨安码”上线后，不少矛盾在线上就能得到解决，线下的调解压力有所缓解。

在杭州市高新区（滨江）西兴街道社会治理中心，社区系统正聚焦“一老一小一人才”等关键需求，通过数据赋能，让社区服务有速度、有温度。

“我们通过数字化手段解决了传统社区服务中存在的一些问题，如信息传递慢、服务不够便捷、社区互动不足等。” 杭州高新区（滨江）西兴街道党工委书记周翔表示，结合大综合一体化改革，街道把综治、城管、市监等队伍整合为一支队伍，在街道的南中北三个防区，每天有6个小队分布在辖区内路面上巡查，线下24小时值守巡查。

“当群众有需求在线上反映时，通过一网统管系统，街道社会治理中心会在1分钟内接收事项，3分钟内指派事件，10分钟内附近巡查力量到达现场处置，24小时内办结简易事项。从效果上看，每月处置居民线上求助事项1100余件，闭环办结率100%，极大地提升了社会管理服务的质量和效率。”周翔说。

数字技术持续赋能 城市治理迈向“智理”

走进数智滨江指挥中心，大屏幕上不同模块的数据实时更新，可以随时点击查看区域内不同职能部门的数据和工作情况。同时根据基层治理业务实际并结合实时数据，实现对事件趋势、工作效率的研判和预警。“数字应用的开发建设，架构形成了高新区（滨江）系统性特色的基层智治系统。”郑思明表示。

“通过数字平台的赋能，给街道社区服务带来了明显的改变。一是更便捷，社区工作人员边走访边流转处理，及时掌上办公，提高了工作的便利性。二是更高效，数字平台就近就便派单，安排发生问题附近的网格员处置问题，实现信息的共享和传递，提高社区治理效率。三是更精准，综合信息指挥室一网汇聚信息，加强对指令执行落地的全程监督、全链管理，确保各类事件完成闭环。”周翔表示。

城市治理到“智理”的背后，离不开数字化解决方案的提供商，通过不断进化的数字大脑，加速推进城市数字化变革的智能化升级。

“我们在和高新区共同推进数智治理的过程中，深切地感受到高新区在推进数智治理的过程中有三个显著的特点。”新华三集团高级副总裁、首席数字官张鹏在接受记者采访时表示，第一个特点，是数据汇聚得实。第二个特点，是各级领导干部拥抱数字化的主动性强。第三个特点，是系统建设的整合和协同做得好。

“作为中国数字化解决方案的领导者，我们秉持‘精耕务实，为时代赋智慧’的理念，不断探索和打造加速推进城市数字化变革的创新力。”张鹏进一步阐述，例如我们正在率先探索将AIGC（生成式人工智能）等技术理念运用到基层治理中，来进一步提升治理效率。基于我们最新发布的百业灵犀LinSeer私域大模型，利用大量基层治理数据的不断训练，打造基层治理的AI助手——“小智”，为基层治理事件的处置给出最优的建议。同时利用AIGC实现对“滨安码”系统汇聚梳理已经处置的所有事件进行综合分析，对高频事件、起因分析、处置效果等定期输出多种自动化的分析报告，来持续优化治理流程，进一步赋能滨安码的应用。

“我们通过整个从数据共享、应用落地、到智能赋能，来立体地保障滨江的数智治理走在浙江的前列，乃至全国的前列。”张鹏表示。

“下一步，还要继续推进基层智治系统建设。”郑思明表示，以“滨安码”为牵引，线上利用数字技术赋能基层治理，线下进一步整合力量，提高基层治理水平，提高老百姓满意度、获得感。

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(责编：郝帅、吕骞)
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