多家券商9月11日起将融资保证金比例由100%调降至80%
人民网北京9月11日电 （黄盛）近日，包括中信证券、中金财富、申万宏源、兴业证券、安信证券等在内的多家券商发布公告表示，从9月11日起，将融资保证金比例由此前的100%调降至80%。
业内认为，两融资金是市场交易的重要参与力量，是投资者进行资本市场投资的重要工具。自两融业务开展至2015年11月23日，融资保证金最低比例为50%。2015年11月23日，融资保证金最低比例调高至100%，即杠杆水平由最高不超过2倍，降低至最高不超过1倍，如今这一比例又调整至80%。值得注意的是，本次调整同时适用于新开仓合约和存量合约，投资者不必了结存量合约即可适用新的保证金比例。
人民网财经了解到，今年8月27日，中国证监会推出调降融资保证金比例等多项活跃资本市场的政策，将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80%。证券公司可综合评估不同客户征信及履约情况等，合理确定客户的融资保证金比例。此调整将自2023年9月8日收市后实施。如果按本次融资保证金比例最低标准80%计算，融资交易最大杠杆倍数由1倍增加到1.25倍，这意味着当融资保证金比例为100%时，100万元的保证金投资者最多可以融资100万元买入证券。调整后的新政策保证金比例降低至80%，客户最多融资125万元，市场增量资金多了25万元。
对此，开源证券非银首席分析师高超表示，以融资保证金比例下调20%计算，预计券商融出规模上限将增加25%，预计将拉动上市券商整体净利润增长13%。
华泰证券表示，此次降低融资保证金比例是两融业务启动以来首次下调，力度超市场预期。政策落地后理论上可释放约4000亿元可融资空间，有望提升两融交易活跃度，提振市场信心和流动性。作为“聪明钱”，杠杆资金的市场行为有一定前瞻意义——一方面是近1个月融资活跃度低位回暖往往是市场触底反弹的信号；另一方面，融资净买入额回升往往伴随着成交额放大、风险偏好回升和赚钱效应改善。
中信建投证券策略首席分析师陈果表示，交易所调降融资保证金比例，意味着放宽融资买入杠杆比例限制，也即同等条件下投资者可以获得更多融资额度买入A股，对于当前急缺增量资金的A股来说可谓“久旱逢甘霖”。当前杠杆资金较为低迷，政策放宽有望推动杠杆资金活跃。
另据了解，在融资保证金比例下调有效盘活存量资金之际，近期市场也有望迎来增量资金。9月10日，国家金融监督管理总局发布的《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》明确，对于保险公司投资沪深300指数成分股，风险因子从0.35调整为0.3；投资科创板上市普通股票，风险因子从0.45调整为0.4，为增量险资入市打开更多空间。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 多家券商9月11日起将融资保证金比例由100%调降至80%
- 人民网北京9月11日电 （黄盛）近日，包括中信证券、中金财富、申万宏源、兴业证券、安信证券等在内的多家券商发布公告表示，从9月11日起，将融资保证金比例由此前的100%调降至80%。 业内认为，两融资金是市场交易的重要参与力量，是投资者进行资本市场投资的重要工具。…
- 警惕！关于有人假冒自然科学基金名义开展非法活动
- 人民网北京9月11日电 （记者赵竹青）国家自然科学基金委员会（以下简称自然科学基金委）官网9月10日发布《警惕！关于有人假冒自然科学基金名义开展非法活动的公开声明》（以下简称《声明》），针对不法分子假冒自然科学基金委名义开展非法活动的行为予以公开警示。 《声明》指出，针对不法分子以伪造的国家自然科学基金委员会公文、公章成立虚假的“自然科学基金试点社区”，招募人员张贴海报推广，诱导公众下载假冒自然科学基金名义的APP，试图蒙骗群众投资理财的活动，自8月31日自然科学基金委在门户网站和微信公众号发布声明以来，先后向网信部门和反诈中心进行了举报，同时向属地公安机关进行报案，目前上述主管部门均已受理并采取了有力的打击行动。…
- 评论
- 关注