人民网北京9月11日电 （黄盛）近日，包括中信证券、中金财富、申万宏源、兴业证券、安信证券等在内的多家券商发布公告表示，从9月11日起，将融资保证金比例由此前的100%调降至80%。

业内认为，两融资金是市场交易的重要参与力量，是投资者进行资本市场投资的重要工具。自两融业务开展至2015年11月23日，融资保证金最低比例为50%。2015年11月23日，融资保证金最低比例调高至100%，即杠杆水平由最高不超过2倍，降低至最高不超过1倍，如今这一比例又调整至80%。值得注意的是，本次调整同时适用于新开仓合约和存量合约，投资者不必了结存量合约即可适用新的保证金比例。

人民网财经了解到，今年8月27日，中国证监会推出调降融资保证金比例等多项活跃资本市场的政策，将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80%。证券公司可综合评估不同客户征信及履约情况等，合理确定客户的融资保证金比例。此调整将自2023年9月8日收市后实施。如果按本次融资保证金比例最低标准80%计算，融资交易最大杠杆倍数由1倍增加到1.25倍，这意味着当融资保证金比例为100%时，100万元的保证金投资者最多可以融资100万元买入证券。调整后的新政策保证金比例降低至80%，客户最多融资125万元，市场增量资金多了25万元。

对此，开源证券非银首席分析师高超表示，以融资保证金比例下调20%计算，预计券商融出规模上限将增加25%，预计将拉动上市券商整体净利润增长13%。

华泰证券表示，此次降低融资保证金比例是两融业务启动以来首次下调，力度超市场预期。政策落地后理论上可释放约4000亿元可融资空间，有望提升两融交易活跃度，提振市场信心和流动性。作为“聪明钱”，杠杆资金的市场行为有一定前瞻意义——一方面是近1个月融资活跃度低位回暖往往是市场触底反弹的信号；另一方面，融资净买入额回升往往伴随着成交额放大、风险偏好回升和赚钱效应改善。

中信建投证券策略首席分析师陈果表示，交易所调降融资保证金比例，意味着放宽融资买入杠杆比例限制，也即同等条件下投资者可以获得更多融资额度买入A股，对于当前急缺增量资金的A股来说可谓“久旱逢甘霖”。当前杠杆资金较为低迷，政策放宽有望推动杠杆资金活跃。

另据了解，在融资保证金比例下调有效盘活存量资金之际，近期市场也有望迎来增量资金。9月10日，国家金融监督管理总局发布的《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》明确，对于保险公司投资沪深300指数成分股，风险因子从0.35调整为0.3；投资科创板上市普通股票，风险因子从0.45调整为0.4，为增量险资入市打开更多空间。

(责编：郝帅、吕骞)

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